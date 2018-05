Rugby: Italia U20, i Mondiali degli Azzurrini in diretta sulla pagina Facebook FIR e su TheRugbyChannel.it

Roma – Il Mondiale U20 degli Azzurri capitanati da Michele Lamaro approda sulla pagina Facebook ufficiale della FIR (inserire link) e sul portale www.therugbychannel.it

Tutti gli appassionati potranno seguire gratuitamente sui propri personal computer e sui propri smartphone i cinque incontri che vedranno la Nazionale Italiana U20 protagonista nel Mondiale di categoria al via in Francia, con commento dedicato in lingua italiana e la possibilità di commentare in tempo reale le azioni sulla pagina Facebook della Federazione.

La Nazionale U20 allenata da Fabio Roselli e Andrea Moretti debutterà , mercoledì 30 maggio, affrontando alle 18.30 la Scozia a Beziers. Nelle altre due partite della fase a gironi gli Azzurrini sfideranno l’Inghilterra – tra le favorite alla vittoria finale – il 3 a Perpignan e l’Argentina U20 nuovamente a Bezier il 7 giugno.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEL MONDIALE U20

Le fasi finali, che determineranno i piazzamenti delle dodici Nazionali partecipanti alla rassegna iridata giovanile, il palcoscenico delle future stelle del rugby internazionale – dei atleti convocati da Conor O’Shea per il tour estivo in Giappone, ventuno hanno disputato il World Rugby U20s Championship – si disputeranno il 12 e il 17 giugno.

