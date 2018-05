Fossa Olimpica Renzo Baldinotti vince al Giulio Antonio Acquaviva Federica Caporuscio svetta nella gara femminile

Cellino Attanasio (Teramo) – È Renzo Baldinotti il vincitore tra gli Eccellenza del secondo Gran Premio Fitav di Fossa Olimpica che si è disputato al Giulio Antonio Acquaviva di Cellino Attanasio (Teramo): il ventiseienne fiorentino di Vinci, dopo il 121 di qualificazione, si è imposto nel duello finale sul romano Marco Benedetti. Era stato proprio il trentaquattrenne capitolino a qualificarsi per la finale con il miglior punteggio: un solidissimo 123/125 che gli permetteva di precedere di due lunghezze sia lo stesso Baldinotti che Simone D’Ambrosio e Valerio Grazini. Con 120 accedevano al sestetto dei finalisti anche Jacopo Cipriani e Erminio Frasca. Dopo che Grazini, Cipriani e D’Ambrosio erano stati stati esclusi gradualmente dalla corsa alle medaglie, era Erminio Frasca (35/40) a collocarsi sul terzo gradino del podio. Il duello conclusivo, che vedeva confrontarsi Marco Benedetti e Renzo Baldinotti in un testa a testa ravvicinatissimo, si concludeva con la vittoria del fiorentino delle Fiamme Azzurre per 46/50 a 45. Nella gara femminile è stata invece Federica Caporuscio a centrare una meritatissima vittoria. La ventottenne romana dei Carabinieri ha ottenuto l’accesso alla finale con 115/125 come Maria Lucia Palmitessa. Nella fase di qualificazione il miglior punteggio della graduatoria in rosa era stato totalizzato da Silvana Stanco che si era collocata provvisoriamente al vertice con 121/125 davanti al 118 di Alessia Iezzi, al 115 di Caporuscio e Iezzi e al 114 di Jessica Rossi e Giulia Pintor. Non era sufficiente il 15/25 del primo round della finale a promuovere Alessia Iezzi al grado successivo della finale. Giulia Pintor era esclusa allo step successivo e prima della zona medaglie era sorprendentemente Silvana Maria Stanco a uscire di scena. La medaglia di bronzo era di Maria Lucia Palmitessa che concludeva con 33/40. Di lì a poco, si ritrovavano in parità a quota 43/50 Federica Caporusco e Jessica Rossi ed era la capitolina dei Carabinieri e spuntarla nello shoot-off per 4 a 3. Con 44/50 dopo il 118/125 della qualificazione, era Teo Petroni a impossessarsi della vittoria tra gli Juniores: sul podio del Giulio Antonio Acquaviva il ragazzo viterbese precedeva Federico Girolimetti (36/50) e Emanuele Iezzi (30/40). Erica Sessa vinceva invece il confronto delle Ladies Juniores. La ragazza di Cava de’ Tirreni, dopo il 107/125 delle serie di qualificazione, svettava con 42/50. Brillante seconda era Gaia Ragazzini (38/40) davanti a Greta Luppi che guadagnava la medaglia di bronzo con 30/40.

RISULTATI

Eccellenza: 1. Renzo Baldinotti 121/125 + 46/50, 2. Marco Benedetti 123 + 45, 3. Erminio Frasca 120 + 35

Ladies: 1. Federica Caporuscio 115/125 + 43/50 + 4, 2. Jessica Rossi 114 + 43 + 3, 3. Maria Lucia Palmitessa 115 + 33

Juinores: : 1. Teo Petroni 118/125 + 44/50, 2. Federico Girolimetti 118 + 36, 3. Emanuele Iezzi 118 + 30

Ladies Juniores: 1. Erica Sessa 107/125 + 42/50, 2. Gaia Ragazzini 109 + 38, 3. Greta Luppi 103 + 30

