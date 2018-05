FIBA World Cup 2019 European Qualifiers Da oggi aperta prevendita per Italia-Croazia

Azzurri in campo a Trieste il 28 giugno alle ore 20.45

Roma. E’ di nuovo tempo di Azzurro! La Nazionale di coach Meo Sacchetti torna in campo per continuare la striscia di vittorie che fino a questo momento la vede imbattuta nelle gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, reduci da quattro vittorie in altrettante partite nelle prime due finestre della prima fase, cercano il quinto successo contro la Croazia, avversario storicamente ostico.

L’evento in programma il 28 giugno alle ore 20.45 al PalaRubini di Trieste è organizzato da Master Group Sport, nuovo advisor della Federazione Italiana Pallacanestro.

La prevendita dei biglietti per il match è ufficialmente aperta da oggi, lunedì 28 maggio, in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket by Best Union e sul sito Vivaticket.it.

L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 4 anni. Ingresso a prezzo ridotto da 5 a 14 anni e Over 65. Per tutte le altre info, scrivere a ufficiostampa@mgsport.com

L’Italia ha come obiettivo la vittoria per poter incamerare altri due punti fondamentali nella corsa al Mondiale del prossimo anno. I croati, protagonisti di un avvio disastroso, sono ancora in corsa ma in Italia devono vincere per non essere clamorosamente estromessi dalla rassegna iridata. Gli Azzurri saranno a Trieste già dal 20 giugno per preparare la sfida alla Croazia e la successiva trasferta a Groningen contro i Paesi Bassi, match che chiuderà la prima fase di qualificazione. Da Settembre (match in casa il 14 e in trasferta il 17) si aprirà la seconda e decisiva fase.

Com. Stam.