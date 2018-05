Consiglio Federale: approvato il bilancio 2017

Chiude con un avanzo economico di oltre 900.000 euro, che migliora il risultato di esercizio previsto – Presidente Di Rocco: “Continuare sulla strada del risanamento”

ROMA – Il Consiglio Federale tenuto questa mattina a Roma si è aperto contestualmente allo svolgimento, sempre nella Capitale, del Direttivo UCI (presso la Sala Giunta del CONI), impegnato nei lavori per la riforma dei calendari e al quale ha preso parte anche il Presidente Di Rocco, che ha poi raggiunto il Consiglio nel primo pomeriggio. “Il presidente Lappartient e i Membri del direttivo sono rimasti estasiati dalla bellezza di Roma, del Parco del Foro Italico e della Casa dello Sport italiano…” ha ricordato in occasione delle comunicazioni di rito ai consiglieri.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Bilancio 2017, che chiude con un avanzo economico di oltre 900.000 euro, e che migliora il risultato di esercizio previsto, frutto di tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio Federale su indicazioni del CONI. Il Presidente Di Rocco ha esortato il Consiglio a continuare sulla strada intrapresa “in nome della trasparenza e fermi nel far rispettare le regole”.

Riguardo al Comitato Regionale Umbro, il Segretario Generale ha informato sulle risultanze delle verifiche contabili della gestione degli anni 2014 e 2015, che saranno inviate al vaglio della Procura federale.

La Federazione da tempo si è distinta per la molteplicità degli interventi per favorire l’uso della bicicletta in contesti non solo sportivi. L’uso di spazi sicuri per gli allenamenti è parte fondamentale del progetto “Sicuri in Bicicletta”, riconosciuto da partner importanti come Polizia di Stato, MIT e Fondazione Ania. In questa ottica è stato approvata una proposta, presentata dal Consigliere Maurizio Ciucci (che si occupa proprio di questo progetto), di azioni volte a favorire la promozione dell’impiantistica sportiva dedicata al ciclismo che preveda, tra le altre cose, anche una revisione dell’attuale normativa sugli impianti, il riconoscimento di percorsi turistici, il censimento e il riconoscimento di impianti esistenti da utilizzare per l’attività, la formazione e il supporto ai piani di sicurezza, le linee comportamentali all’interno degli impianti.

Approvate, quindi, le nuove norme amministrative dei Centri Territoriali di Pista per la stagione 2018 che terranno conto, per quanto riguarda il saldo dei contributi, della reale attività svolta nell’anno. Questi i parametri che saranno presi come riferimento:

– Partecipazione ai Campionati Nazionali

– numero degli atleti iscritti categorie esordienti, allievi, juniores e giovanissimi;

– presenza nello staff di un tecnico FCI (tesserato DS) diplomato ISEF o laureto in scienze motorie;

– invio del rapporto tecnico mensilmente;

– organizzazione gare;

– risultati conseguiti ai Campionati Nazionali;

– eventuali attività promozionali;

Assegnate, infine, le seguenti organizzazioni:

– Il Meeting Giovanile di Società 2019 a Matera, per l’organizzazione dell’ASD Matera Sassi Pol. Re-Cycling Bernalda, la data prevista sarà dal 20 al 23 giugno.

– Il Campionato Italiano Enduro 2019 a La Thuile, per l’organizzazione della ASD MTB Cycling Club La Thuile, nel terzo week end di luglio.

– Campionato Italiano Enduro 2020 a Calci, organizza Team Speed Point, nel 2° week end di maggio

– Campionato Italiano Enduro 2021 a Pogno (No), organizza MTB I Gufi ASD, il 1° week end di aprile

– Il Campionato Italiano XCO 2019 a Chies d’Alpago, organizza SC Chies d’Alpago

– Il Campionato Italiano XCO 2020 a Val Casies, organizza SS Pichl Gsies

– Il Campionato Italiano XCO 2021 a Trivero (Bi), organizza Scuola Nazionale Mountain Bike Oasi Zegna

– Il Campionato Italiano Ciclocross nel 2019 all’Idroscalo, org. Selle Italia Guerciotti

– Il Campionato Italiano Ciclocross 2020 a Schio (Vi), org. GS Schio Bike

– Il Campionato Italiano Ciclocross 2021 a Gorizia, org. UC Caprivesi

Antonio Ungaro

Nelle foto: in alto, un momento del Consiglio Federale, sotto: Direttivo UCI al CONI

