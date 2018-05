Ai Chicago Bulls dell’IC Giuseppe Impastato di Roma l’anello della Jr NBA FIP League 2018

Decisiva la vittoria in finale contro i Phoenix Suns dell’IC Novelli-Natalucci (21-12)

Terzo e quarto posto rispettivamente per Memphis Grizzlies (IC Sinopoli-Ferrini) e Golden State Warriors (IC Ge. Baldassarre)

ROMA, 29 maggio 2018 – I Chicago Bulls dell’IC Giuseppe Impastato di Roma sono i Campioni della Jr. NBA FIP League 2018. Grazie alla vittoria per 21-12 contro i Phoenix Suns dell’IC Novelli-Natalucci di Ancona, i giovani capitolini hanno conquistato il prestigioso anello del torneo organizzato per le scuole medie dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla National Basketball Association (NBA), con il supporto dei Comitati Regionali FIP Lazio, Marche e Puglia e sotto l’egida del Provveditorato agli Studi.

Si è conclusa con una grande festa la terza edizione di una manifestazione che, dopo due anni di “rodaggio” in terra romana, ha esteso i suoi confini ad Ancona e Bari. Triplicate le sedi di gioco, il numero di giocatrici e giocatori impegnati (oltre 1.500), le partite disputate (448 in totale) e triplicato anche il divertimento per le 90 scuole che per tre mesi (da marzo a maggio) si sono date battaglia indossando le mitiche jersey delle franchigie NBA.

Al Final Event, andato in scena al PalaFonte, hanno partecipato oltre ai Chicago Bulls e i Phoenix Suns, anche i Memphis Grizzlies dell’IC Sinopoli-Ferrini di Roma (terzi classificati) e i Golden State Warriors dell’IC Gen. Baldassare di Trani (quarti classificati), insieme a quasi tutte le squadre che hanno partecipato al torneo locale.

Inoltre, per premiare le squadre finaliste, erano presenti: Gaetano Laguardia, vice presidente vicario FIP, Chus Bueno, vice presidente NBA per le operazioni in Europa, Africa e Medio Oriente, Giacomo Galanda, consigliere federale e responsabile del settore scuola FIP, Bostjan Nachbar, ambasciatore del progetto Jr. NBA, e Maura Catalani, rappresentate dell’Ufficio Scolastico Regione Lazio. Sugli spalti anche Francesco Martini, presidente Comitato Regionale FIP Lazio, Davide Paolini, presidente Comitato Regionale FIP Marche, e Margaret Gonnella, presidente Comitato Regionale FIP Puglia.

Così Giacomo Galanda: “Fare squadra nello sport aiuta sempre. Grazie a questo torneo rafforziamo il rapporto con una realtà importante come NBA, che ci supporta nell’obiettivo di entrare nelle scuole e far scoprire a tanti giovani questo bellissimo sport. Da non dimenticare il ruolo del MIUR e dei Comitati Regionali FIP; questo è un programma scolastico, che dà l’opportunità a tanti ragazzi, anche quelli che non giocano abitualmente a pallacanestro, di provare ad innamorarsi del basket. In tutti loro vedo il sorriso sulle labbra e tanta ambizione. È travolgente. Ha contagiato me quando ero piccolo, e lo rivedo in tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo torneo”.

Queste invece le parole di Chus Bueno: “E’ fantastico essere qui a Roma per il Final Event della Jr. NBA FIP League, così come lo è stato vedere questi ragazzi giocare a basket. Pensiamo che per amare questo sport, bisogni prima di tutto imparare a conoscerlo. Farlo sin dalle scuole è per noi fondamentale, è anche per questo che esiste il programma Jr. NBA. In tal senso, la partnership con la FIP è perfetta”.

I risultati del Final Event della Jr. NBA FIP League 2018

Semifinali

– Chicago Bulls (IC Giuseppe Impastato) – Memphis Grizzlies (IC Sinopoli-Ferrini) 34-5

– Golden State Warriors (IC Gen. Baldassare) – Phoenix Suns (IC Novelli-Natalucci) 4-28

Finale 3°/4°posto

– Memphis Grizzlies (IC Sinopoli-Ferrini) – Golden State Warriors (IC Gen. Baldassare) 28-19

Finale

– Chicago Bulls (IC Giuseppe Impastato) – Phoenix Suns (IC Novelli-Natalucci) 21-12

