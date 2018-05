Basket. Provvedimenti disciplinari Serie A – Semifinali Playoff, Gare 2 del 26 e 27 maggio 2018

Provvedimenti disciplinari

Serie A – Semifinali Playoff, Gare 2 del 26 e 27 maggio 2018

Serie A

Semifinali Playoff, Gare 2 del 26 e 27 maggio 2018

EA7 MILANO – Ammenda di Euro 990.00 per offese collettive sporadiche del pubblico verso un tesserato ben individuato della squadra avversaria e uso di strumenti sonori (fischietti) atti a turbare il regolare svolgimento della gara.

DOMINIQUE LEONDRAS SUTTON (DOLOMITI ENERGIA TRENTO) – Ammonizione per proteste avverso decisioni arbitrali.

REYER VENEZIA MESTRE – Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta) collettivo e frequente, senza colpire.

WALTER DE RAFFAELE (REYER VENEZIA MESTRE) – Squalifica tesserato per una gara per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso per due falli tecnici. Sostituita con ammenda di Euro 3.000,00.

REYER VENEZIA MESTRE – Squalifica campo per una gara sostituita con ammenda di Euro 12.000,00. Il Giudice Sportivo Nazionale, letto il rapporto redatto dal Sostituto Procuratore Federale, rilevato quanto ivi descritto in ordine al comportamento di un tifoso di Venezia che alla fine del secondo quarto mentre il Presidente di Trento, Sig. Longhi, rilasciava un’intervista lo tratteneva per il collo e le spalle per qualche istante;

sanziona la società Reyer Venezia con una giornata di squalifica del campo di gioco, con sostituzione con ammenda di € 12.000,00.

REYER VENEZIA MESTRE – Ammenda di Euro 750,00 per la presenza di persona non autorizzata nel tunnel degli spogliatoi.

Com. Stam.