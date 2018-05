Hockey inline. Torino campione under18. Milano vince gara3 playoff 

Hockey inline. Torino si laurea campione under18. Milano vince gara3 playoff; prossimo appuntamento mercoledì alle 20.30 a Vicenza

Il Milano Quanta non sbaglia gara3 della finale play off scudetto di hockey inline maschile e, così facendo, si porta in vantaggio sul conteggio partite. Finora sono infatti due quelle vinte dai meneghini, mentre i Diavoli Vicenza sono fermi a quota uno. Ma il riscatto berico sul campo casalingo potrebbe arrivare già mercoledì 30 quando, alle 20.30, il team di coach Roffo ospiterà gli avversari milanesi. Un appuntamento decisivo visto che in caso di vittoria dei Diavoli tutto slitterebbe al match conclusivo di nella sede del Quanta Club, in caso contrario sarà la compagine di coach Rigoni ad alzare lo scudetto targato 2018.

In gara3 Milano ha la meglio per 6-2 al termine di una gara in cui i padroni di casa hanno sempre mantenuto il possesso del disco dimostrando di farsi ancora più temibili davanti al pubblico amico. Dal canto loro i vicentini hanno affrontato la gara con l’approccio giusto, chiudendosi a gabbia e sperando nelle ripartenze; ma qualche errore difensivo, qualche disco perso, poca incisività in attacco e troppe poche occasioni offensive hanno portato alla sconfitta. A pesare le assenze dei due sloveni, Simsic e Zerdin, mentre in porta, dopo il quinto gol subìto da Alberti, è entrato il giovane Frigo. Nel primo tempo subito a segno Banchero (2’37’’) ed è lo stesso giocatore a firmare la seconda e ultima rete del primo tempo al 19’43’’. Dopo la pausa Lievore (27’53’’), Bellini (37’16’’) e Belcastro (38’17’’) mettono il sigillo sulla partita. Dall’altra parte arriva la doppietta di Rossetto al 42’01’’ e al 49’30’’ intervallata dalla rete (47’20) di un Banchero in grande spolvero. Adesso appuntamento, potenzialmente decisivo, mercoledì 30 a Vicenza per gara3. Il match sarà trasmesso in diretta web streaming sulla nostra FISR.Tv.

Alle finali giovanili under 18, svoltesi nel fine settimana al PalaRobaan di Roana, è invece il Real Torino a laurearsi campione nazionale. Cala dunque il sipario sul terzo weekend di finali giovanili. La bandiera tricolore finisce sulle spalle del team torinese che, in una finale a senso unico (6-1), batte i coetanei dei Ghosts Padova. Da segnalare la tripletta di Baccarin. Lo scudetto resta quindi in Piemonte e nella stessa regione finisce anche la medaglia di bronzo conquistata dal Novi Hockey ai rigori sull’Edera Trieste. La gara era terminata sullo 0-0, decisiva la rete di Perini. Infine il Milano Quanta batte per 5-1 Empoli e si aggiudica il quinto posto, mentre Cittadella ha la meglio per 4-1 sul Legnaro e si piazza così in settima posizione.

Foto di Roberta Strazzabosco