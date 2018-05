Basket – Finale Nazionale Under 18 Femminile, Costa Masnaga è campione d’Italia. In finale battuta la Reyer Venezia (63-53)

Costa Masnaga è campione d’Italia Under 18 Femminile. Il verdetto è stato emesso al termine della finale che le lombarde hanno vinto al PalaZauli di Battipaglia sulla Reyer Venezia (63-53). Si interrompe così l’egemonia delle orogranata, che si erano imposte nelle ultime due edizioni delle Finali Nazionali U18 Femminili. Al terzo posto il Geas Sesto San Giovanni, che ha superato Battipaglia 61-47 nella finalina.

Nel miglior quintetto della manifestazione sono state nominate Ilaria Panzera (Geas), Sara Madera (Reyer Venezia), Giorgia Balossi (Costa Masnaga), Laura Cremona (Treofan Battipaglia) e Meriem Nasraoui (Costa Masnaga). Mvp delle Finali è stata eletta Ilaria Panzera: da notare che tre delle cinque giocatrici migliori sono nate nel 2002.

Nella finale, Costa Masnaga ha preso il comando della gara già dalle prime battute ma non è riuscita ad allungare con decisione. La squadra di Pierangelo Rossi è riuscita a contenere lo strapotere fisico di Madera e Meldere sotto canestro vincendo poi alla fine anche il confronto a rimbalzo (55-48). La Reyer è rimasta a contatto con i punti di Madera e Gregori e fino all’intervallo lungo la partita si è mantenuta in grande equilibrio (36-32).

Costa Masnaga ha trovato un’accelerazione significativa nella seconda metà del terzo quarto grazie ai punti di Nasraoui, grande protagonista del break che ha portato le lombarde sul 49-40. In apertura di ultimo parziale la tripla di Gregori ha scosso le orogranata (50-47) ma immediata è arrivata la replica dall’arco di Allevi per il nuovo +6. Nelle azioni successive, Balossi ha trovato la penetrazione del +8 e il rimbalzo offensivo di Colognesi è valso il +12 sul 59-47. Da quel momento Venezia non è più riuscita a tornare a contatto, con le due squadre evidentemente provate per le sei partite giocate in sette giorni.

Così coach Pierangelo Rossi a fine partita. “Grazie a queste ragazze, siamo sopravvissuti a un’interzona che ci vedeva eliminati a 15 minuti dalla fine. Abbiamo aggredito quel finale di partita e qui a Battipaglia abbiamo continuato con quella cattiveria, giocando sei partite sempre con un’intensità maggiore e continuando a difendere forte anche quando facevamo fatica in attacco. Giorno dopo giorno abbiamo trovato continuità, fiducia e un po’ di magia: siamo arrivati dove sinceramente non pensavamo di poter arrivare. Siamo campioni d’Italia”.

Complessivamente, le Finali Nazionali Under 18 Femminili si sono rivelate un evento molto ben riuscito. Un discreto pubblico ha affollato le tribune del PalaZauli, non solo per le partite della Treofan, e il Villaggio organizzato a ridosso dell’impianto ha accompagnato nel modo migliore una settimana di canestri e sorrisi.

Costa Masnaga-Reyer Venezia 63-53 (21-14, 36-32, 50-44, 63-53)

BK COSTA X L’UNICEF: Discacciati 10 (2/5, 2/10), Colognesi 8 (4/6 da 2), Allevi* 8 (0/2, 1/5), Fontana, Balossi* 8 (3/8, 0/5), Buscema NE, Allievi, Capellini NE, Panzeri, Frustaci* 5 (2/4 da 2), Spinelli* 7 (2/4, 0/3), Nasraoui* 17 (7/14, 1/7). All. Rossi Tiri da 2: 20/47 – Tiri da 3: 4/32 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 55 19+36 (Spinelli 12) – Assist: 12 (Frustaci 4) – Palle Recuperate: 9 (Discacciati 4) – Palle Perse: 11 (Balossi 2)

UMANA REYER VENEZIA: Cerchier, Luraschi NE, Marchi, Recanati*, Grattini, Leonardi* 6 (3/7, 0/1), D’Este 2 (1/1 da 2), Zennaro NE, Gregori* 20 (4/10, 3/11), Meldere* 5 (2/10, 0/2), Stangherlin 2 (1/1, 0/1), Madera* 18 (3/10, 3/5). All. Da Preda Tiri da 2: 14/46 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 7/10 – Rimbalzi: 48 11+37 (Madera 13) – Assist: 12 (Leonardi 3) – Palle Recuperate: 5 (Gregori 2) – Palle Perse: 16 (Gregori 4) Arbitri: Culmone C., Silvestri G.

Finale terzo-quarto posto

Battipaglia-Geas Sesto San Giovanni 47-61

Il terzo posto è andato al Geas Sesto San Giovanni, che ha superato Battipaglia 47-61. La Treofan è partita meglio (6-0) ma col passare dei minuti la squadra di Lo Storto ha preso le misure alle padrone di casa. All’intervallo lungo si è andati con Battipaglia avanti di 7 (26-19), il Geas è rimasto a contatto e poi ha fatto la differenza mettendo insieme negli ultimi dieci minuti un parziale devastante di 26-7, per il conclusivo 61-47. La Treofan ha pagato l’assenza di Elena Vella e si è spenta nel finale di gara, incapace di reagire ai canestri di Ilaria Panzera, 23 punti all’attivo e la nomination nel miglior quintetto della manifestazione. Per Battipaglia, la miglior marcatrice è stata Cremona con 13 punti.

GEAS – MINIBASKET BATTIPAGLIA 61 – 47 (9-12, 19-26, 35-40, 61-47)

GEAS SESTO S. GIOVANNI: Ronchi, Rapetti, Damato* 4 (2/7 da 2), Panzera* 23 (6/11, 3/9), Pellegrini, Grassia* 2 (1/5 da 2), Nespoli 3 (0/2, 1/1), Mariani 10 (4/10 da 2), Merisio, Bonadeo* 11 (4/7, 0/3), Fustinoni* 2 (1/4 da 2), Beltrami 6 (2/2 da 2). All. Lo Storto Tiri da 2: 20/55 – Tiri da 3: 4/14 – Tiri Liberi: 9/17 – Rimbalzi: 41 8+33 (Panzera 12) – Assist: 13 (Panzera 6) – Palle Recuperate: 16 (Panzera 4) – Palle Perse: 15 (Panzera 4)

MINIBASKET BATTIPAGLIA: Cremona* 13 (2/6, 0/2), Sasso, De Feo, Scarpato* 11 (1/4, 3/9), Martines* 4 (1/2, 0/1), Patanè 7 (2/5 da 2), Panteva NE, Mattera* 10 (3/12 da 2), Opacic* 2 (1/6, 0/1), De Rosa, Scolpini NE, Panniello NE. All. Bochicchio Tiri da 2: 10/36 – Tiri da 3: 3/16 – Tiri Liberi: 18/28 – Rimbalzi: 46 10+36 (Mattera 12) – Assist: 11 (Cremona 6) – Palle Recuperate: 12 (Scarpato 5) – Palle Perse: 25 (Scarpato 7) – Cinque Falli: Patanè Arbitri: Pallaoro L., Chiarugi A.

L’Albo d’Oro

2008 Città Futura Roma

2009 Sporting Club Udine

2010 Libertas Bologna

2011 Vis Basket Cervia

2012 Geas Sesto San Giovanni

2013 Umana Reyer Venezia

2014 Armani Junior Geas Sesto San Giovanni

2015 Magika Pallacanestro Castel San Pietro

2016 Umana Reyer Venezia

2017 Umana Reyer Venezia

2018 Costa Masnaga

Le semifinali

Costa Masnaga-Geas Sesto San Giovanni 56-42 (Balossi e Spinelli 10, Panzera 19)

Battipaglia-Reyer Venezia 41-54 (Scarpato 9, Madera 16)

I Quarti di Finale

Mirabello-Geas Sesto San Giovanni 41-52 (Panzera 24, Gilli 17)

Costa Masnaga-San Martino di Lupari 70-48 (Nasraoui 19, Profaiser 17)

Moncalieri-Battipaglia 44-58 (Giangrasso 15, Scarpato 23)

Reyer Venezia-Giants Marghera 63-53 (Madera 25, Toffolo 23)

Gli spareggi

Geas Sesto San Giovanni-Famila Schio 52-45 (Panzera 12, Introna 20)

Savona-Giants Marghera 45-73 (Zappatore 13, Toffolo 17+12 rimbalzi)

Battipaglia-Vittuone 58-48 (Patanè 17; Pratelli 15)

Martino di Lupari-Ororosa 47-25 (Profaiser 11, Laube 10)

La prima fase

Girone A

Prima giornata

Battipaglia-Famila Schio 67-43; Costa Masnaga-Stella Azzurra Roma 69-46

Seconda giornata

Battipaglia-Stella Azzurra Roma 63-46; Famila Schio-Costa Masnaga 48-74

Terza giornata

Battipaglia-Costa Masnaga 46-62; Famila Schio-Stella Azzurra Roma 54-42

Classifica: Costa Masnaga 6; Battipaglia 4; Famila Schio 2; Stella Azzurra Roma 0.

Girone B

Prima giornata

Geas-Eirene Ragusa 71-48; Reyer Venezia-Baskettiamo Vittuone 73-54

Seconda giornata

Geas-Vittuone 64-61 d1ts; Eirene Ragusa-Reyer Venezia 43-83

Terza giornata

Geas Basket-Reyer Venezia 42-56; Vittuone-Eirene Ragusa 58-31

Classifica

Reyer Venezia 6; Geas 4; Baskettiamo Vittuone 2; Eirene Ragusa 0.

Girone C

Prima giornata

Moncalieri-Savona 79-56; Ororosa Basket-Futurosa Trieste 66-53

Seconda giornata

Moncalieri-Futurosa Trieste 91-48; Ororosa Basket-Savona 56-54

Terza giornata

Moncalieri-Ororosa 62-49; Futurosa Trieste-Savona 55-67

Classifica

Moncalieri 6; Ororosa 4; Pallacanestro Savona 2; Futurosa Trieste 0.

Girone D

Prima giornata

Academy Mirabello-San Martino di Lupari 58-38; Giants Marghera-Feba Civitanova 71-50

Seconda giornata

Academy Mirabello-Feba Civitanova 64-57; San Martino di Lupari-Giants Marghera 32-52

Terza giornata

Academy Mirabello-Giants Marghera 75-62; Feba Civitanova-San Martino di Lupari 38-65

Classifica

Academy Mirabello 6; Giants Marghera 4; San Martino di Lupari 2; Feba Civitanova 0.

