Rugby : Serie A – Le formazioni di Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova per la finale di domenica a Reggio Emilia

Parma, – A 48 ore dalla sfida finale del campionato nazionale di Serie A, sono state annunciate le formazioni di Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova. Le due formazioni venete si contenderanno il titolo di campione d’Italia della categoria nella finale di 27 allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia alle ore 17.

Le due squadre arrivano agli ultimi 80 minuti a due settimane dalle rispettive vittorie nelle semifinali vinte contro i Rugby Lyons ed il Cus Genova, successo che è valso ad entrambe la promozione al prossimo campionato Eccellenza che, dalla stagione 2018/19 sarà ampliato a 12 squadre e vedrà per le prima volta al via gli scaligeri ed i patavini.

Il XV di Zanichelli e quello di Roux si sono già affrontati in stagione per due volte nella poule promozione 2 con due successi esterni di misura nelle due sfide. A Padova finì 14-20 il 28 mentre a Verona il finale fu 15-21 a testimonianza dell’equilibrio tra le due squadre che si affronteranno in campo neutro con l’obiettivo di superarsi ed alzare al cielo il trofeo dell’89esimo torneo nazionale di Serie A.

Ad arbitrare la sfida sarà il fischietto aquilano Passacantando; per il 49enne si tratterà della sua ultima direzione dopo 13 anni nel panel degli arbitri del massimo campionato italiano.

Verona Rugby: Gaston, Melegari, Pavan, Quintieri, Beltrame, McKinney, Soffiato; Rossi, Riccioli, Artuso (cap), Cattina, Montauriol, D’Agostino, Silvestri, Furia (A disposizione: Neethling R., Tomei, Rizzelli, Braghi, Zago, Mariani, Neethling M., Zanon) All. Zanichelli

Valsugana Rugby Padova: Paluello, Lisciani, Dell’Antonio, Calderan, Beraldin, Sartor, Benetti; Ferraresi, Sironi, Rizzo, Liut Enrico, Cardo, Varise, Pivetta (cap), Lastra Masotti (A disposizione: Caporello, Paparone Sanavia, Caldon, Maso, Caione, Scapin, Giacon) All. Roux

Arbitro: Claudio Passacantando (FIR)

Assistenti: Stefano Bolzonella e Filippo Bertelli (entrambi FIR)

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 15 di presso la biglietteria dello stadio che si trova a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria della Città del Tricolore. La formula vedrà un biglietto posto unico a € 12 mentre l’ingresso sarà gratuito per gli Under 16.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su www.therugbychannel.

