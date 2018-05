Fossa Olimpica Grande successo per gli azzurrini al Criterium Universitario Cusi 2018

Antonia Ricciardi e Simone D’ambrosio d’oro

San Giuliano del Sanno (CB) – Ottimi i riscontri fatti registrare dal punto di vista della partecipazione ed in particolar modo delle prestazioni tecniche messe in pedana dagli specialisti della Fossa Olimpica dal Criterium Universitario Cusi 2018. Al Tav Pietro Varriano di San Giuliano del Sannio la classifica in rosa (Lady) è stata guidata da Antonia Ricciardi (Fiamme Oro) di Salerno che, qualificatasi come terza nella graduatoria valevole per l’entrata in finale totalizzando 65/75, ha superato con il risultato di 38/50 di soli due piattelli Chiara Maria Nuccia Termini (Asd Eni Group Club) di Gela, la quale con un’ottima rimonta ha agguantato il secondo posto con 36/50, nonostante si fosse presentata in finale con il quinto risultato (61/75); il bronzo è andato invece alla fresca vincitrice del Mondiale Universitario svoltosi a Kuala Lumpur Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno, che si è dovuta accontentare del punteggio di 28/40, nonostante avesse chiuso la fase di qualificazione al primo posto con 67 piattelli sgretolati su un totale di 75. Nel comparto maschile (Eccellenza e Prima), la gara è stata altamente avvincente: l’oro è andato a Simone d’Ambrosio (Fiamme Oro) di Napoli, che dopo essere entrato in finale con un quasi perfetto 74/75, ha chiuso la sua personale performance superando grazie al risultato di 43/50 Teo Petroni (Tav Cascata delle Marmore) di Viterbo, che già durante i primi 75 piattelli di qualificazione aveva condotto un’ottima gara, entrando in finale con 73/75 e chiudendo alla fine la gara in seconda posizione con 39/50; sul terzo gradino del podio è salito con 31/40 Alberto Belluzzo (Tav Porpetto) di Pordenone, artefice di un’ottima finale nonostante avesse condotto una fase di qualificazione non precisissima, che lo ha costretto con 69/75 al quinto posto utile per l’entrata tra i sei finalisti. Soddisfazione a tutto campo quella espressa dal Tecnico Federale Daniele Lucidi, “il centro sportivo di Varriano è molto bello, immerso nel verde e con una piccola ma bella struttura alle spalle. I ragazzi, coadiuvati da un ottimo staff arbitrale, si sono comportati molto bene con ottimi punteggi, sia in qualifica che in finale, nonostante alcune difficoltà tecniche; un plauso va anche e soprattutto al proprietario Pietro Varriano ed al delegato del Molise Giuseppe Erra che si sono messi a completa disposizione per organizzare il tutto”.

RISULTATI

Men: 1° Simone D’AMBROSIO 74/75 (qualifica) – 43/50 (finale); 2° Teo PETRONI 73/75 (qualifica) – 39/50 (finale); 3° Alberto BELLUZZO 69/75 (qualifica) – 31/40 (finale).

Ladies: 1^ Antonia RICCIARDI 65/75 (qualifica) – 38/50 (finale); 2^ Chiara Maria Nuccia TERMINI 61/75 (qualifica) – 36/50 (finale); 3^ Fiammetta ROSSI 67/75 (qualifica) – 28/40 (finale).

