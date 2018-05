Road to Rome 2022: a Desenzano del Garda il golf si gioca sul Lungolago

Domenica 27 maggio “Golf in Piazza”, primo evento stagionale del circuito “Road to Rome 2022”, trasformerà Lungolago Cesare Battisti in un’area di gioco per golfisti aperta a tutti e gratuita

Desenzano del Garda 24 maggio 2018 – Con l’evento “Golf in Piazza” la “Road to Rome 2022” – il cammino del golf italiano verso la Ryder Cup 2022 – riparte da Desenzano del Garda, dove domenica 27 maggio il Lungolago Cesare Battisti e Piazza Malvezzi si trasformeranno in un’area di gioco per golfisti aperta a tutti e gratuita.

Sarà il preludio al 75° Open d’Italia, il torneo delle Rolex Series dell’European Tour in programma al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago dal 31 maggio al 3 giugno che vedrà in azione grandi campioni di fama internazionale.

Nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, la manifestazione “Golf in Piazza”, organizzata dalla Federazione Italiana Golf con il patrocinio del Comune di Desenzano del Garda, sarà la prima di cinque tappe stagionali che, sulla scia di quanto avvenuto nel 2017, avvicineranno la gente al golf valorizzando il nostro territorio in chiave turistica e rafforzando il messaggio di uno sport accessibile e coinvolgente.

Lo scorso anno la “Road to Rome 2022” ha preso il via portando il golf in luoghi simbolo dell’Italia come la Valle dei Templi, il Monte Bianco, passando per Monza e Firenze (Piazzale Michelangelo) fino agli Open Days nei circoli del Lazio. Il trofeo della Ryder Cup è diventato così un’icona sempre più popolare nella marcia di avvicinamento alla sfida Europa-Usa che tra 4 anni verrà disputata a Roma, presso il Marco Simone Golf & Country Club.

Il programma – Una domenica all’insegna dello sport e del divertimento con la musica e l’animazione di RDS: dalle 10.00 alle 19.00 ci si potrà cimentare con ferri e palline attraverso 10 stazioni di prova con il supporto del Comitato Regionale Lombardo, del Consorzio dei golf del Lago di Garda e dello staff della Federazione Italiana Golf che fornirà informazioni su tutte le modalità per iniziare a giocare in uno dei 406 impianti golfistici presenti in Italia.

Tutti potranno misurare la propria abilità golfistica mettendosi alla prova in un “percorso” ad hoc da 10 buche. Si partirà dalla Buca 1 con il tiro alla barca nel Porto Vecchio nelle vicinanze di Piazza Malvezzi e si proseguirà sul Lungolago Cesare Battisti con altre 9 sfide di abilità. Dal putt all’approccio, passando per il tee shot fino all’uscita dal bunker, verrà riprodotto un tracciato di gioco con lo splendido scenario del Lago di Garda a fare da cornice e l’animazione musicale di RDS a scandire il ritmo della giornata. La giornata, pensata per le famiglie e per gli studenti, offrirà anche un’opportunità di svago a ragazzi con disabilità intellettiva grazie alla presenza della Onlus Anffas di Desenzano del Garda.

“Golf in Piazza” si concluderà con una premiazione per i partecipanti ai contest golfistici alla presenza di Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022, Guido Malinverno, Sindaco di Desenzano del Garda, e Francesca Cerini, Assessore allo Sport di Desenzano del Garda.

I partner – L’evento “Golf in Piazza”, con il patrocinio del Comune di Desenzano del Garda e la collaborazione di Infront, Official Advisor della FIG, avrà il supporto di BMW (Main Sponsor); Kappa, Trenitalia, Windtre, ( Official Sponsor) ; Corriere dello Sport, Rds, (Media Partner).

