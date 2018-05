Podismo: L’Associazione “Corro per Dà” in prima fila alla 7° Corsa Zero Barriere BioRace

San Vito lo Capo (TP). Anche l’Associazione “Corro per Dà” sarà presente mattina (27 maggio ’18) a San Vito lo Capo (TP) schierandosi compatta ai nastri di partenza della 7° Corsa Zero Barriere valida come Prova Ufficiale del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso ABACUS/Per…Correre e Coppa Giovani ACSI S.O.

“Corro per Dà” è un’Associazione di Promozione Sociale nata a Mazara per volere di Giovanni Pomilia e Graziella Quinci genitori di Daniele Pomilia e di un gruppo di familiari ed amici nel clima di solidarietà, amicizia e disponibilità, per l’autogestione dei servizi e la solidarietà. L’associazione ispira la sua attività ai principi della solidarietà sociale e vuole utilizzare lo sport come mezzo privilegiato nell’integrazione sociale del diversamente abile. Il motto è gareggiare, ma ognuno in base alle proprie abilità.

Il piccolo Daniele che sarà presente all’evento, organizzato dalla Disabili no Limits sezione ASD Project Diver Team, in questi ultimi anni non si è fatto mancare niente dal running, alla scherma, al volley, allo sci, al basket, al kick Boxing, al calcio ricevendo tra l’altro due importanti riconoscimenti il “Premio Speciale all’Oscar dello Sport” e il Premio Speciale Paladino d’Oro allo Sport Film Festival.

Info ed iscrizioni www.biorace.it info@projectdiver.it iscrizioni@speedpass.it

