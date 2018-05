Fossa Olimpica e Skeet in primo piano nel fine settimana In gara al Tav Acquaviva ed al Tav Falco

Teramo, Caserta (ITA) – Altro week end di grandissima passione per il Tiro a Volo Italiano che come di consueto farà registrare un alto numero di partecipazioni alle gare previste dal programma federale da parte di tutti gli appassionati italiani. Per quanto riguarda le specialità di Fossa Olimpica e di Skeet i tiratori saranno impegnati nelle intere giornate di sabato 26 e domenica 27 Maggio rispettivamente nel 2° Gran Premio FITAV di Fossa Olimpica Eccellenza -Ladies – Juniores che si svolgerà al Tav Acquaviva di Teramo e nel 2° Gran Premio Fitav di Skeet Eccellenza – Prima – Seconda Terza – Ladies – Settore Giovanile Validi come prove di qualificazione al Campionato Italiano formula ISSF che invece avrà luogo al Tav Falco di Caserta. In prima linea ci saranno i Direttori Tecnici delle due rispettive specialità, Albano Pera ed Andrea Benelli che hanno evidenziato l’importanza di tali competizioni, “I Gran Premi FITAV sono sempre molto importanti e questo a maggior ragione perché si svolge a pochi giorni dalla partenza per la Terza Prova di Coppa del Mondo in programma a Siggiewi (Malta) dal 5 al 15 Giugno” commenta Andrea Benelli, “Spero di poter trarre delle buone indicazioni, poiché saranno presenti tutti i più forti tiratori italiani, i quali si cimenteranno in una gara con punteggi di livello internazionale” incalza Albano Pera che conclude poi, “Sono certo che, come ogni volta, sarà una grande festa per il Tiro a Volo, dove ognuno potrà esprimersi al meglio e dimostrare il proprio valore”. Per chi non potrà assistere dal vivo alla gara di Fossa Olimpica in programma nella città abruzzese di Teramo, nessun problema, l’intera gara sarà infatti trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Federazione Italiana Tiro a Volo.

Com. Stam.