Tennis: l’avvio del Roland Garros, 2° slam della stagione

Dal Master 1000 al Grande Slam: sul finire la stagione della terra rossa

Si sono conclusi domenica gli Internazionali BNL d’Italia giocati a Roma. Il Master 1000 ha visto la vittoria di Elena Svitolina nella finale femminile e di Rafael Nadal nel maschile. Con questi successi l’ucraina si conferma la regina di Roma, oltre ad aver ottenuto la sesta vittoria consecutiva contro una numero uno del mondo, e lo spagnolo torna ad occupare la prima posizione della classifica.

“The queen is back”, la neomamma Serena Williams ritorna nelle competizioni in occasione dello Slam

Adesso però è il momento del secondo grande slam della stagione: il Roland Garros. Mentre Andreas Seppi e Fabio Fognini stanno giocando i quarti di finale all’ATP 250 di Ginevra, all’Open di Francia si stanno già giocando le qualificazioni. Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini perdono al secondo turno, ma, la spuntano Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Francesca Schiavone. La leonessa, vincitrice nel 2010, si risveglia da un periodo negativo e porta a casa la prima vittoria del 2018. Nel frattempo arrivano tutti i giocatori pronti ad affrontare il tabellone principale. C’è la Azarenka, ancora lontana dai suoi bei tempi aurei, che a Roma ha dovuto arrendersi al primo turno dalla Osaka. C’è la Sharapova, la quale invece sta man mano recuperando il suo vecchio smalto e ne ha dato prova nella nostra Capitale, perdendo in semifinale dalla Halep dopo una tiratissima partita. E c’è Serena Williams, “il ritorno della regina” come cita uno slogan nel pieno centro parigino. L’americana, dopo aver partecipato al Royal wedding di Meghan e Harry ed essersi trattenuta anche per il beer-pong a fine cena (così dicono i rumors inglesi), è pronta a scendere in campo e dare il meglio di sé. Non sarà però testa di serie. La regola del “ranking protetto” – applicabile per chi torna dopo una lunga assenza, da sue mesi a due anni, per gravidanza o infortuni – le permette di evitare le qualificazioni, ma, non di essere una testa di serie. Tra le grandi favorite rimangono comunque la Halep e la Svitolina, entrambe a caccia del loro primo slam. Ostapenko e Muguruza? Due jolly pronte rimescolare le carte in tavola. Tra gli uomini attendiamo le prestazioni di Djokovic, che a Roma è tornato a mostrare un buon livello di tennis, e del maiorchino che deve difendere il trofeo vinto lo scorso anno.