GOLF “THE 2ND Junior Road to The 2022 Ryder Cup”

Il 30 maggio al Gardagolf, alla vigilia del 75° Open d’Italia, i 12 giovani talenti del Team Lombardia e del Team Italia si affrontano con il format di gioco della sfida Europa-USA

Soiano del Lago – Giovani talenti del golf nazionale a confronto e l’atmosfera unica della Ryder Cup ricreata nel contesto del 75° Open d’Italia: è la “The 2nd Junior Road to The 2022 Ryder Cup”, sfida a livello di under 14 tra il “Team Lombardia” e il “Team Italia” in programma al Gardagolf Country Club mercoledì 30 maggio, giorno in cui la Rolex Pro Am farà da prologo alla massima manifestazione golfistica nazionale (31 maggio-3 giugno).

Lo scopo, condiviso con il Board della Ryder Cup Europe, è quello di coinvolgere attivamente i giovanissimi protagonisti, agevolandone il loro percorso di formazione a livello agonistico, e il pubblico nel Progetto Ryder Cup 2022, di cui l’Open, seconda gara stagionale delle Rolex Series dell’European Tour, è l’evento centrale, con un montepremi di sette milioni di dollari fino al 2027.

I capitani e le squadre – Sarà il terzo percorso del circolo di Soiano del Lago a ospitare la gara dove le squadre saranno formate da 12 atleti ciascuna, di cui cinque Under 12 (4 ragazzi, 1 ragazza) e cinque Under 14 (3 ragazzi, 2 ragazze) selezionati in base ai ranking nazionali e con due wild card.

A guidare i team con il ruolo di capitani sono stati chiamati Sebastiano Frau (Lombardia), vincitore in campo internazionale del Loretto Scottish Boys, e Giovanni Manzoni (Italia), tricolore “ragazzi” match play 2016, due elementi che hanno già dato dimostrazione del proprio valore. Saranno supportati rispettivamente dai vicecapitani Roberto Recchione e Dorotea Cancelliere. Tutti i componenti delle due formazioni sono testimonianza della vitalità di un movimento in costante crescita, capace di esprimere ogni anno nuovi potenziali talenti, e di emergere anche in campo internazionale con successi che si susseguono ormai con continuità da vari anni. Merito naturalmente delle qualità dei giocatori, ma anche dell’abilità dei loro maestri e dello staff tecnico della Squadra Nazionale che, con abnegazione, passione e un lavoro programmato con meticolosità in ogni dettaglio, valorizza le loro potenzialità.

Il Team Lombardia sarà rappresentato dagli Under 12 Elizaveta Sofia Reemet, Matteo Arzuffi, Francesco Castellani, Giovanni Paolo Razza e Francesco Ghidini, gli Under 14 Charlotte Cattaneo, Carolina Fallotico, Pietro Guido Fenoglio, Marco Florioli e Nicola Fontana e le due wild card Rebecca Galasso e Giovanni Binaghi.

Il Team Italia, che proverà a concedere il bis dopo il successo dello scorso anno (11-7), opporrà gli Under 12 Ginevra Coppa, Mattia D’Errico, Simone Piemontesi, Lamberto Francescutti ed Edoardo Straulino, gli Under 14 Roberta Rovatti, Beatrice Galli, Matteo Cozzi Corina, Matteo Santopadre e Flavio Michetti e le wild card Giulia Bellini e Lorenzo Chiera.

Formula e programma – “The 2nd Junior Road to The 2022 Ryder Cup” si ispira alla formula di gioco del prestigioso confronto tra le selezioni di Europa e Stati Uniti, che nel 2022 avrà luogo a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Si inizierà alle ore 9 con la cerimonia d’apertura e il discorso dei capitani, e si proseguirà con i match di doppio su nove buche (greensome). Nel pomeriggio gli incontri singoli, sempre su nove buche, la premiazione e la cerimonia di chiusura. I vincitori avranno il grande onore di poter alzare al cielo il trofeo originale di una delle tre manifestazioni sportive più seguite al mondo voluta da Samuel Ryder nel lontano 1927. Tutti i partecipanti saranno premiati da grandi campioni di fama internazionale.

Nella prima edizione, insieme a Richard Hills, Direttore della Ryder Cup Europe, intervennero Thomas Bjorn, capitano continentale nella Ryder Cup 2018, lo spagnolo José Maria Olazábal, ex capitano, e l’inglese Matthew Fitzpatrick, che ha fatto il suo debutto nella formazione europea in Minnesota nel 2016. Per maggiori info,www.openditaliagolf.eu alla sezione “eventi speciali”.

Com. Stam.