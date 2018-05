GOLF Eurotour: sei giocatori italiani al BMW PGA Championship

Alla vigilia Thomas Bjorn, capitano europeo di Ryder Cup, ha annunciato i nomi dei cinque vice capitani che lo assisteranno nella sfida contro gli statunitensi in Francia (28-30 settembre)

Il BMW PGA Championship (24-27 maggio), uno de tornei più attesi dell’European Tour equiparato a un major, è la prima delle otto prestigiose gare delle Rolex Series e anticipa di una settimana la seconda, il 75° Open d’Italia (Gardagolf, 31 maggio-3 giugno), entrambe con un montepremi di sette milioni di dollari.

Sul percorso del Wentworth Club, a Virginia Water in Inghilterra, saranno in campo Francesco ed Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Matteo Manassero, che si è imposto in questo evento nel 2013, secondo italiano a compiere l’impresa dopo Costantino Rocca (1996).

Tanti i campioni presenti tra i quali ricordiamo i nordirlandesi Rory McIlroy e Graeme McDowell, gli inglesi Paul Casey, Tyrrell Hatton, Ian Poulter, Matthew Fitzpatrick e Andy Sullivan, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il tedesco Martin Kaymer, il sudafricano Branden Grace, il belga Thomas Pieters, l’irlandese Padraig Harrington e lo svedese Alex Noren, che difende il titolo e sarà al Gardagolf insieme alla maggior parte dei citati. Dall’Oriente i cinesi Haotong Li e Ashun Wu, il malese Gavin Green e i thailandesi Kiradech Aphibarnrat e Thongchai Jaidee. Sul tee di partenza anche il danese Thomas Bjorn, capitano della compagine europea alla prossima Ryder Cup.

Pep Guardiola alla Pro Am d’apertura – Pep Guardiola, manager del Manchester City che ha appena vinto il campionato inglese, sarà tra i protagonisti, insieme a numerosi altri sportivi e personaggi dello spettacolo, della BMW PGA Championship Celebrity Pro-Am (23 maggio), che anticiperà il torneo. Guardiola, grande appassionato di golf, giocherà insieme ai due ex calciatori Matt Le Tissier e Peter Schmeichel nel team guidato da Tommy Fleetwood. Ci sarà una sorta di derby con la compagine degli ex calciatori del Manchester United Michael Carrick, Paul Scholes e Teddy Sheringham condotti da Rory McIlroy. In gara anche l’ex pilota di F1 Damon Hill, il campione di cricket Kevin Pietersen, Sir Steve Redgrave, cinque ori nel canottaggio in cinque Olimpiadi di fila, la pop star Niall Horan, lo showman televisivo Damian Lewis e l’attore Jamie Dornan

Il torneo su Sky – Il BMW PGA Championship sarà teletrasmesso in diretta da Sky. Prima giornata: giovedì 27 maggio, dalle ore 13 alle ore 19 (Sky Sport 2 HD).

RYDER CUP 2018: THOMAS BJORN HA NOMINATO I VICE CAPITANI EUROPEI – Nel corso di una conferenza stampa, alla vigilia del BMW PGA Championship, il danese Thomas Bjorn, capitano europeo della compagine di Ryder Cup, ha annunciato i nomi dei cinque vice capitani che lo assisteranno: lo svedese Robert Karlsson, gli inglesi Luke Donald e Lee Westwood, l’irlandese Padraig Harrington e il nordirlandese Graeme McDowell. La sfida con gli statunitensi si svolgerà in Francia dal 28 al 30 settembre sul percorso de Le Golf National, nei pressi di Parigi.

Com. Stam.