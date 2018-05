Rugby: Italia U20, Lamaro: “Vogliamo confermare le ultime prestazioni del 6 Nazioni”

Montichiari (Brescia) – Iniziato a Montichiari il raduno della Nazionale Italiana Under 20. La squadra guidata da Fabio Roselli fino al 25 resterà in Lombardia per poi partire per la Francia dove il 30 farà il suo esordio al World Rugby U20 Championship.

“Abbiamo fatto un ottimo Sei Nazioni – ha esordito Michele Lamaro, capitano dell’Italia U20 – chiudendo il torneo con due vittorie. Il nostro obiettivo sarà quello di confermarci al Mondiale provando ad eguagliare, se non migliorare, il risultato dello scorso anno. Abbiamo il gruppo giusto per provarci: sarà importante partire subito con il piede giusto come nel 2017”.

Questo il calendario delle partite dell’Italia U20:

Scozia v Italia, mercoledì 30 maggio – “Stade de la Mediterranee”, Beziers

Inghilterra v Italia, 3 giugno – “Stade Aime-Giral”, Perpignan

Italia v Argentina, giovedì 7 giugno – “Stade de la Mediterranee”, Beziers

Semifinali, martedì 12 giugno

Finali, 17 giugno

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEL MONDIALE U20

Questa la lista dei giocatori convocati:

Piloni

Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Leonardo MARIOTTINI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Matteo NOCERA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Guido ROMANO (Rugby Colorno)*

Tallonatori

Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Seconde linee

Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan)

Flanker/n.8

Jacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby)*

Antoine KOFFI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Michele LAMARO (Petrarca Padova)* – capitano

Lodovico MANNI (Mogliano Rugby)

Davide RUGGERI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Mediani di mischia



Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)

Luca CROSATO (Lafert San Donà)*

Mediani d’apertura

Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

Centri/Ali/Estremi

Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

Tommaso COPPO (Petrarca Padova)

Giovanni D’ONOFRIO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Andrea DE MASI (Mogliano Rugby)*

Alessandro FORCUCCI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Alessandro FUSCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Damiano MAZZA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

F.I.R. – FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY – www.federugby.it

Com. Stam.