Rugby: Italia, convocato per il tour estivo Giosuè Zilocchi

Montichiari (Brescia) – Prima giornata di lavoro sul campo di Calvisano per la Nazionale Italiana Rugby che venerdì volerà in Giappone per il tour estivo 2018.

Gli Azzurri di Conor O’Shea hanno lavorato divisi per reparto in mattinata, dividendosi tra il lavoro specialistico di avanti e trequarti e la palestra, mentre nel pomeriggio è andato in scena il primo allenamento collettivo della settimana.

Da registrare un cambio nella rosa di atleti che venerdì lascerà Milano Malpensa per volare a Tokyo e da lì raggiungere il raduno di Ueda-Sugadaira dove verrà preparata la gara inaugurale del 2 contro gli Yamaha Jubilo, preludio al doppio test-match contro il Giappone: il tallonatore delle Zebre Rugby Club Oliviero Fabiani non ha recuperato da una distrazione muscolare riportata durante le settimane di preparazione svolte a Parma al termine della stagione di PRO14 ed è stato costretto a rinunciare alla tournée estiva.

Al suo posto, il Commissario Tecnico ha convocato il ventunenne pilone del Patarò Calvisano, Giosuè Zilocchi, alla prima chiamata assoluta con la Nazionale Maggiore dopo aver vestito nelle due passate stagioni la maglia azzurra della Nazionale U20.

Piacentino, classe 1997, Zilocchi si aggiunge alla pattuglia di Azzurri nati in Emilia Romagna e che, nel gruppo in partenza per il Giappone, comprende il pilone e concittadino Andrea Lovotti, il tallonatore Luca Bigi, il pilone parmigiano Federico Zani e la coppia di mediani di mischia composta da Tito Tebaldi e Marcello Violi. Zilocchi, invitato da agli allenamenti per integrare l’assenza di Fabiani, si è aggregato immediatamente al gruppo.

Profilo Giosuè Zilocchi

nato a: Piacenza

il: 15 1997

altezza: 189cm

peso: 106kg

ruolo: pilone

Club: Patarò Calvisano

altri Club: Elephant Rugby, Lyons Piacenza, Accademia FIR

altre selezioni: Italia U20, Italia U18

Com. Stam.