Rugby: I due piloni emiliani Rimpelli e Zilocchi rinforzano la prima linea delle Zebre

Parma, – Due giovani piloni emiliani faranno ritorno a Parma nelle fila dello Zebre Rugby Club a partire dalla prossima stagione 2018/19: si tratta di Daniele Rimpelli e Giosué Zilocchi del Rugby Calvisano. Dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Parma ed aver giocato il campionato di Serie A alla Cittadella del Rugby, i due giovani classe ’97 fanno così il loro ritorno nella città ducale nella franchigia federale dopo aver concluso scorso il massimo campionato Eccellenza nella finale di Padova giocata dai gialloneri bresciani contro il Petrarca.

Entrambi i giocatori si sono già allenati coi futuri compagni bianconeri durante l’ultima stagione nelle finestre degli impegni della nazionale in qualità di permit player. Il reggiano Rimpelli ha anche esordito nella stagione appena conclusa nel Guinness PRO14 nella gara dello Stadio Lanfranchi di Parma persa di misura 7-10 contro i Cardiff Blues a Febbraio, durante la finestra internazionale del Sei Nazioni 2018. Per il piacentino Zilocchi invece la prossima stagione al via il primo weekend si sarà quella d’esordio nel torneo celtico.

I due piloni hanno svolto tutta la trafila delle nazionali giovanili coi propri club del Rugby Reggio e dei Rugby Lyons giocando il Sei Nazioni U20 ed il mondiale di categoria. L’esordio nel massimo campionato Eccellenza è arrivato per entrambi nella stagione 2016/17: Rimpelli col Rugby Calvisano e Zilocchi col suo club dei Rugby Lyons. Nell’ultima stagione del massimo campionato italiano sono 20 le gare giocate da Rimpelli su 21 incontri del club, di cui 14 da titolare; 10 invece le sfide per Zilocchi di cui 7 da titolare. Il piacentino Zilocchi farà parte del gruppo della Nazionale Maggiore che venerdì volerà in Giappone per il tour 2018, convocato dal ct O’Shea al posto dell’infortunato Fabiani, futuro compagno alle Zebre.

La presentazione dei giocatori da parte del team manager Andrea De Rossi :”Abbiamo ingaggiato altri due giovani molto interessanti che hanno fatto tutta la trafila di formazione federale fino all’esperienza da permit players la scorsa stagione. Entrambi sono dotati di grande forza fisica ed esperienza internazionale sia nell’Eccellenza che con la nazionale Under 20. Siamo sicuri che andranno a dare qualità e forze fresche ad un reparto di prima linea già molto competitivo. Siamo consci che per i piloni servirà un po’ più di tempo per crescere a livello internazionale, ma pensiamo che questi due giocatori del territorio che ci ospita siano pronti da subito per l’alto livello sia a livello fisico che mentale”.

Le parole di Daniele Rimpelli :”Sono molto felice di tornare a Parma e avvicinarmi a dove sono cresciuto a livello rugbystico. Quest’anno ho già potuto vivere l’ambiente delle Zebre: un gruppo giovane, positivo e con tanta voglia di fare che mi è da subito piaciuto. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla sviluppo della mia carriera, permettendomi di arrivare fino alla franchigia federale. Il mio obiettivo futuro è quello di dare sempre il meglio e di migliorarmi a fianco di giocatori di livello internazionale, solo così potrò continuare ad alimentare il mio sogno di vestire un giorno la maglia della Nazionale Maggiore”.

Le prime dichiarazioni da bianconero di Giosuè Zilocchi :”Sono molto contento di potermi confrontare con un campionato di altissimo livello con la maglia delle Zebre. Non vedo l’ora di ricominciare tra poche settimane la preparazione col nuovo gruppo. Ritroverò tanti vecchi compagni avuti nell’Accademia Nazionale proprio a Parma. Mi reputo un pilone moderno che, oltre al gioco nelle fasi statiche, ama anche il gioco aperto e l’impatto. Ringrazio in particolare il Rugby Calvisano che mi ha permesso di recuperare al meglio dal mio ultimo infortunio dandomi tanta fiducia”.

La scheda dei due giocatori:

Nome: Daniele

Cognome: Rimpelli

Nato a: Reggio Emilia

Il: 23/06/1997

Altezza: 187 cm

Peso: 118 kg

Ruolo: pilone sinistro

Honours: Italia U20, U19, U18, U17

Caps: 0

Presenze in Guinness PRO14: 1

Presenze in EPCR Champions Cup: 0

Presenze in EPCR Challenge Cup: 0

Club Precedenti: Rugby Calvisano, Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, Rugby Reggio

Instagram: il_rimpo

Nome: Giosué

Cognome: Zilocchi

Nato a: Fiorenzuola (PC)

Il: 15/01/1997

Altezza: 189 cm

Peso: 112 kg

Ruolo: pilone destro

Honours: Italia, Italia U20, U18

Caps: 0

Presenze in Guinness PRO14: 0

Presenze in EPCR Champions Cup: 0

Presenze in EPCR Challenge Cup: 0

Club Precedenti: Rugby Calvisano, Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, Rugby Lyons 1963, Elephant Rugby Gossolengo

Instagram: giosuezilocchi

