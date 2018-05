Rugby : Finale di Guinness PRO14, Super Rugby e Serie A in diretta nel week-end

Domenica la finale di serie a su therugbychannel.it

Roma – Ultimo atto di stagione per il Guinness PRO14 che sabato sera all’Aviva Stadium di Dublino vede gli Scarlets gallesi Campioni in carica difendere il titolo contro gli irlandesi dei Leinster nella Finale 2018.

La sfida che conclude la lunga stagione del torneo internazionale a cui l’Italia prende parte dal 2010 sarà trasmessa in diretta alle ore 19 sulla piattaforma mobile Eurosport Player e in differita su Eurosport 2 alle ore 23.

Ad anticipare il derby celtico tra Scarlets e Leinster, tra venerdì mattina e sabato pomeriggio, gli ormai tradizionali appuntamenti con il Super Rugby australe: venerdì mattina alle 9.35 in diretta su Sky Sport 2HD derby neozelandese tra i Crusaders e gli Hurricanes, sabato pomeriggio la sfida tutta sudafricana tra gli Stormers e i Lions.

Domenica alle 17, infine, l’azione si sposta al “Mirabello” di Reggio Emilia dove Valsugana e Verona, dopo aver festeggiato la promozione nell’Eccellenza 2018/19, si contendono il titolo di Campione d’Italia di Serie A 2017/18: diretta su www.therugbychannel.it

Questo il palinsesto completo del week-end:

Super Rugby – XV turno – 25.05.18 – ore 9.35 – diretta Sky Sport 2HD

Crusaders v Hurricanes

Super Rugby – XV turno – 26.05.18 – ore 17.35 – diretta Sky Sport 3HD

Stormers v Lions

Guinness PRO14 – Finale – 26.05.18 – ore 19.00 – diretta Player/differita Eurosport 2 ore 23Leinster v Scarlets

Serie A – Finale – 27.05.18 – ore 17.90 – diretta www.therugbychannel.it

Valsugana Rugby v Verona Rugby

Com. Stam.