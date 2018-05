Fossa Olimpica Gli universitari in pedana per il Criterium Cusi di Fossa Olimpica

La gara in programma giovedì 24 Al Tav Varriano

San Giuliano del Sanno (CB) – Il 24 Maggio a partire dalle ore 10.00 sarà il Tiro a Volo Varriano di Campobasso l’assoluto protagonista del Criterium Universitario Cusi 2018, organizzato dal Centro Universitario Sportivo Italiano (Cusi) in collaborazione con la Federazione Italiana Tiro a Volo. Dopo l’ottima prova ottenuta dai nostri azzurri nella scorsa edizione del Mondiale Universitario svoltosi a Kuala Lumpur, la compagine azzurra universitaria di Fossa Olimpica si è già radunata nelle prime ore di oggi pomeriggio agli ordini del Tecnico Federale Daniele Lucidi, per prendere la giusta confidenza con l’ambiente e con le pedane di tiro. I tiratori scelti dal Direttore Tecnico Albano Pera sono 16, per le donne in gara vi saranno Rachele Amighetti (Cas Concaverde) di Bergamo, Martina Donnini (Tav Pisa) di Massa Carrara, Valeria Raffaelli (Fiamme Oro) di Venezia, Antonia Ricciardi (Fiamme Oro) di Salerno, Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno, Marianna Matassa (Carabinieri) di Foggia e Chiara Maria Nuccia Termini (Asd Eni Group Club) di Gela, per gli uomini invece Nicholas Antonini (Carabinieri) di Spoleto, Alberto Belluzzo (Tav Porpetto) di Pordenone, Emanuele Buccolieri (Tav San Donaci) di Brindisi, Carmine Conelli (Tav Giuliano) di Napoli, Simone D’Ambrosio (Fiamme Oro) di Napoli, Raffaello Grassi (Fiamme Oro) di Catania, Giovanni Parisi (Esercito) di Caserta, Giuseppe Petrera (Tav Gioiese) di Matera e Teo Petroni (Tav Cascata delle Marmore) di Viterbo. La gara si svolgerà interamente nell’unica giornata di giovedì 24 Maggio e si articolerà per tutti e per ogni classifica su 75 piattelli più un’ulteriore serie di 25 piattelli per i sei finalisti. Kuala Lumpur (MAS) – Ci siamo! Con la Cerimonia di apertura ha preso ufficialmente il via il 7° Campionato del Mondo Universitario degli Sport di Tiro, in programma fino al 18 marzo.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA OLIMPICA

Senior: Nicholas Antonini (Carabinieri) di Spoleto, Alberto Belluzzo (Tav Porpetto) di Pordenone, Emanuele Buccolieri (Tav San Donaci) di Brindisi, Carmine Conelli (Tav Giuliano) di Napoli, Simone D’Ambrosio (Fiamme Oro) di Napoli, Raffaello Grassi (Fiamme Oro) di Catania, Giovanni Parisi (Esercito) di Caserta, Giuseppe Petrera (Tav Gioiese) di Matera, Teo Petroni (Tav Cascata delle Marmore) di Viterbo.

Ladies: Rachele Amighetti (Cas Concaverde) di Bergamo, Martina Donnini (Tav Pisa) di Massa Carrara, Valeria Raffaelli (Fiamme Oro) di Venezia, Antonia Ricciardi (Fiamme Oro) di Salerno, Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno, Marianna Matassa (Carabinieri) di Foggia, Chiara Maria Nuccia Termini (Asd Eni Group Club) di Gela.

Tecnico: Daniele Lucidi

Com. Stam.