Riparte la stagione del 3×3. Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (il Campionato del Mondo) a Manila. Per l’Italia partecipa la Nazionale Femminile 3×3 Open. Qui di seguito le convocazioni per il raduno pre-mondiale. Solo quattro giocatrici saranno poi convocate per la 3×3 FIBA World Cup.

II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 31 maggio al 3 giugno 2018 e della partecipazione alla 3×3 FIBA World Cup in programma a Manila (Filippine) dal 4 al 13 giugno 2018, convoca le seguenti giocatrici e lo staff

1 Cabrini Alessia 1996 178 Ecodent Villafranca

2 Ciavarella Giulia 1997 183 La Molisana Campobasso

3 D’alie Raelin Marie 1987 166 Progresso Basket Femminile A. Dil.

4 Filippi Marcella 1985 186 Fila San Martino Di Lupari

5 Landi Arianna 1996 178 Andros Basket Palermo

6 Policari Elisa 1997 185 Treofan Italy Battipaglia

7 Porcu Rachele 1995 165 Ceprini Costruzioni Orvieto

8 Ravelli Ashley Maria 1993 175 Pall.Femm. Broni 93

9 Rulli Giulia 1991 184 B&P Autoricambi Costa Masnaga

10 Zampieri Arianna 1988 183 Ecodent Villafranca

N.B.: Solo quattro delle atlete convocate al Raduno di Roma parteciperanno alla 3×3 FIBA World Cup a Manila (Filippine), che si svolgerà dall’8 al 12 giugno 2018

STAFF

Capo Delegazione Mara Invernizzi (3- 13/6)

Allenatore Angela Adamoli

Preparatore Fisico Federica Tonni (31/5 – 3/6)

Medico Roberto Barbieri

Fisioterapista Salvatore De Fusco

Team Manager Maria Cristina Curcio (31/5 – 3/6)

Funzionario FIP Simone Cassano (3-13/6)

I convocati dovranno presentarsi entro le ore 12.00 del 31 maggio, presso l’Hotel Villa Maria Regina, Via della Camilluccia, 687, 00135 Roma, +39.06.3629071, www.villamariaregina.com

IL PROGRAMMA

31/05/2018 Ore 12:00 Inizio raduno

Hotel Villa Maria Regina 15:00/17:00 Allenamenti c/o C.P.O. “Giulio Onesti” 01/06/2018 08:00 /10:00 Allenamenti c/o C.P.O. “Giulio Onesti” 15:00 /17:00 Allenamenti c/o C.P.O. “Giulio Onesti” 02/06/2018 09:00 /12:00 Allenamenti c/o C.P.O. “Giulio Onesti” 15:00/17:00 Allenamenti c/o C.P.O. “Giulio Onesti” 03/06/2018 08.00/10.00 Allenamenti c/o C.P.O.”Giulio Onesti” 15:00/16:30 Allenamenti c/o C.P.O. “Giulio Onesti” 18:00 Trasferimento Aeroporto di Fiumicino 22.05 05.55 Partenza per Dubai – Volo EK 96 Arrivo 04/06/2018 07.35 20.25 Partenza per Manila – Volo EK 334 Arrivo Sistemazione presso Hotel Seda Vertis North –Quezon City 1105 www.sedahotels.com 05-07/06/2018 Allenamenti e partite amichevoli 08-12/06/2018 FIBA 3×3 WORLD CUP, Philippine Arena GIRONE A: Italia, Venezuela, Rep. Ceca, Malesia, Turkmenistan Le partite giocate sul campo principale saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3×3; informazioni e orari delle partite verranno comunicate non appena FIBA li renderà noti 13/06/2018 14.30 Trasferimento in Aeroporto 18.30 23.05 Partenza per Dubai – Volo EK 333 Arrivo 14/06/2018 03.20 07.25 Partenza per Roma – Volo EK 99 Arrivo Rientro presso le proprie sedi Fine raduno

