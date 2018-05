Baske:Final Event della Jr. NBA FIP League 2018: il 29 maggio in campo le vincitrici di Roma, Ancona e Bari

Final Event della Jr. NBA FIP League 2018: il 29 maggio in campo le vincitrici di Roma, Ancona e Bari

Terza edizione da record per il torneo FIP e NBA: 3 città, 1.500 giocatori, 444 partite

Ospite speciale Boštjan “Boki” Nachbar, ex ala di Rockets, Hornets, Nets e Benetton

La terza edizione della Jr. NBA FIP League è giunta alle fasi conclusive. Il 24 maggio, sul parquet del Pala Avenali di Roma, Brooklyn Nets (IC La Salle), Chicago Bulls (IC Giuseppe Impastato 2), Memphis Grizzlies (IC Sinopoli Ferrini) e Phoenix Suns (IC Poggiali Spizzichino) si contenderanno il titolo di campione della tappa romana.

Cinque giorni dopo, il 29 maggio, sempre a Roma, si terrà la festa conclusiva del torneo scolastico (coinvolte le annate dal 2005 al 2007, nel roster anche due ragazze 2004), con le prime due classificate della Capitale che si incroceranno con i Phoenix Suns (IC Novelli-Natalucci 3) e i Golden State Warriors (IC Gen. Baldassarre), squadre vincitrici rispettivamente dei tornei di Ancona e Bari. In palio, in pieno stile NBA, l’ambito anello di Campione.

La festa conclusiva del torneo organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla National Basketball Association, alla quale sono state invitate tutte le 30 franchigie scolastiche partecipanti, inizierà alle 9:00 con un Clinic NBA, in cui i ragazzi e le ragazze coinvolte potranno imparare dei trucchi e ricevere consigli da alcuni allenatori NBA.

Ospite del Clinic e dell’intera giornata di gare sarà Boštjan “Boki” Nachbar, ex ala slovena degli Houston Rockets, dei New Orleans Hornets (oggi New Orleans Pelicans), dei New Jersey Nets (oggi Brooklyn Nets) e, con un passato anche nel campionato italiano, della Benetton Treviso, e che attualmente è uno dei campioni dell’NBA European Ambassador Program. Presente alla giornata anche Chus Bueno, vice presidente NBA per le operazioni in Europa, Africa e Medio Oriente.

Pronti a consegnare i premi ai partecipanti, ci saranno anche Giacomo Galanda e Alessandro Abbio, ex azzurri oggi Consiglieri Federali e Responsabili Settore Scuola FIP.

Il programma della Jr. NBA FIP League 2018

24 maggio: Final 4 Torneo di Roma. Pala Avenali (via dell’Arcadia 108 – Roma). Dalle ore 10:00

29 maggio: Final Event. Pala Fonte (Via Roberto Ferruzzi, 112 – Roma). Dalle ore 09:00

