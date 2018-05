CALCIO – Serie D: domani si gioca nella Poule Scudetto e nella Fase Finale Juniores. Giovani D Valore: le classifiche definitive

Roma, – Le vincitrici della Serie D scenderanno in campo alle ore 16 per la 3^ giornata della fase a gironi della Poule Scudetto. Le prime classificate e la migliore seconda accederanno alla Final Four in programma dal 31 al 2 giugno.

Designazioni arbitrali Poule Scudetto Girone 1: Gozzano-Aurora Pro Patria (arbitro Mario Saia di Palermo)classifica: Aurora Pro Patria e Gozzano 3 punti, Virtusvecomp Verona 0

Girone 2: Albissola-Vis Pesaro (Davide Di Marco di Ciampino)

classifica: Rimini 4, Albissola 1, Vis Pesaro 0

Girone 3: Rieti-Vibonese ( Michele Giordano di Novara)

classifica: Vibonese 3, Rieti e Potenza 1

Nella stessa giornata, sempre alle ore 16, si chiuderà il primo step della Fase Finale del campionato Juniores Serie D con la 3^ giornata dei triangolari e il ritorno degli abbinamenti. Le cinque vincenti dei 3 triangolari e dei 2 abbinamenti affronteranno agli ottavi (andata 30 maggio, ritorno 2 giugno) le 11 società classificate al primo posto nei singoli gironi di appartenenza al campionato Nazionale Juniores.

Designazioni arbitrali Juniores

Tr 1: Aurora Pro Patria-Pontisola (Michele Cirio di Savona)

classifica: Pontisola e Aurora Pro Patria 3 punti, Gozzano 0

Tr 2: Virtusvecomp Verona-Scandicci (Piero Marangone di Udine)

classifica: Scandicci 3, Liventina e Virtusvecomp Verona 1

Tr 3: Città di Gela-Audace Cerignola (Enrico Gigliotti di Cosenza)

classifica: Turris 4, Città di Gela 1 e Audace Cerignola 0

Ab 1: Recanatese-Francavilla 1927 (Paul Leonard Mihalache di Terni) and. 1-1

Ab 2: Latte Dolce-Ostiamare (Matteo Franzoni di Lovere) and. 0-1

Pubblicate le classifiche definitive di Giovani D Valore, l’iniziativa del Dipartimento Interregionale che premia economicamente le società più virtuose nell’impiego dei giovani calciatori oltre i quattro previsti da regolamento. Di seguito le prime tre posizioni per ciascun girone aggiornate con i bonus relativi all’attività giovanile:

Gir A; Borgosesia 1521 punti; Seregno 1487; Gozzano 1209

Gir B: Virtus Bergamo 2142; Darfo Boario 1715; Ciserano 1531

Gir C: Union Feltre 2007; Este 1594; Cjarlins Muzane 1404

Gir D: Romagna Centro 1451; Forlì 1426; Vigor Carpaneto 1076

Gir E: Scandicci 1431; Lavagnese 1311; Sestri Levante 1114

Gir F: Recanatese 1548; Pineto 1334; Avezzano 1072

Gir G: Ostiamare 1820; Budoni 1589; Lupa Roma 1168

Gir H: Sarnese 1696; Audace Cerignola 1089; Turris 1064

Gir I: Troina 1011; Portici 855; Palmese 833

Per le classifiche complete consulta il CU n° 151

Com. Stam.