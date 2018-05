Palermo Calcio Popolare. Seconda promozione di fila. L’apprezzamento di Orlando e Mattina

Due promozioni di fila dalla terza alla prima categoria. E’ questo lo score d’eccezione del “Palermo Calcio Popolare” che battendo ieri pomeriggio lo Sporting Termini 5-1 è approdato appunto in prima categoria. I “verdi”, in questa stagione hanno anche conquistato la Supercoppa provinciale.

“Il calcio, il cosiddetto calcio di periferia è vita e la vita rappresenta uno dei nostri indissolubili valori – hanno commentato il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alle Attività sociali, Giseppe Mattina. – ed è per questo che porgiamo il nostro apprezzamento all’allenatore, ai calciatori, allo staff e a tutti i soci sostenitori del Palermo Calcio Popolare – di cui ci onoriamo di far parte – per la conquista di questo nuovo traguardo. E’ proprio il calcio vissuto a questi livelli dove la passione e l’amore sono più radicati che contribuisce a promuovere valori sani e veri. L’augurio è dunque quello di vedere questa società sempre più in alto perché anche Palermo merita di avere due squadre di vertice”.

