Dal 15 al 17 febbraio 2019 la 2^ edizione del Bike Spring Festival

All’interno del Salone Turismo e Outdoor la 2^ edizione del #BSF2019 da non perdere!

Parma – Non è un segreto che dei 34.000 mila visitatori avuti al Salone T&O del 2018, la 1^ edizione del Bike Spring Festival ha contribuito a questo successo. E nemmeno che il Padiglione 2 dove il BSF 2018 è nato, sia stato letteralmente invaso da curiosi, bikers, amanti delle due ruote, giovani e star della bici. Insomma, la pista indoor di 700 metri realizzata al BSF2018 e mai realizzata prima in Italia, ha letteralmente conquistato ed i brand presenti hanno messo in luce le loro eccellenze ognuno con i propri “diamanti” della gamma 2018 di Bike ed, in particolare, di E-bike.

“Una sfida vinta per Fiere di Parma con il Bike Spring Festival 2018 – evidenzia l’AD Fiere di Parma, Antonio Cellie – Visto il successo, non solo abbiamo la data dell’edizione2019 del Bike Spring Festival, ma stiamo già lavorando per promuovere ancora di più innovazione, tecnologia e business inserendo il mezzo bici in un contesto di più ampio respiro, valorizzandone le sue straordinarie capacità di mercato”.

Sul tavolo di Fiere di Parma i progetti e le idee non mancano per rendere ancor più accattivante l’edizione 2019, sia per i brand che saranno presenti, sia per i visitatori.

Al fianco della pista indoor (foto sopra archivio BSF) che ha già accolto nell’edizione 2018 oltre 500 giovani bikers con gare a cappello Federale, quest’anno anche Workshop dedicati alle potenzialità della bici, un’implementazione dell’area Street-food accompagnata da musica e arricchita da un programma che sta prendendo sempre più forma. Queste alcune prime indiscrezioni sull’edizione 2019 quindi, Stay Tuned e Save the Date: dal 15 al il Bike Spring Festival entusiasmerà ancora di più!

