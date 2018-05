Rugby: Italseven, terzo posto al Grand Prix di Mosca per gli Azzurri di Andy Vilk

Mosca – L’Italseven conquista un brillante terzo posto nel Grand Prix 7s di Mosca, tappa inaugurale del circuito europeo “Rugby Europe” che vedrà gli Azzurri di Andy Vilk impegnati nella stagione estiva.

L’Italia conferma, anche nella seconda giornata di gara, quanto di buono messo in mostra nella fase a gironi con le vittorie su Spagna e Galles e con la sconfitta di misura contro l’Inghilterra: nei quarti di finale la squadra di Vilk supera agevolmente il Portogallo per 19-5, conquistando l’accesso alle semifinali dove trova però un’ispirata Germania, che supera 22-7 gli Azzurri prima di arrendersi in Finale all’Irlanda.

Nella finale per il terzo posto, però, l’Italseven mantiene concentrazione e intensità rimontando lo 0-5 iniziale contro la Francia con due mete che fissano lo score sul 14-5 e valgono il gradino più basso del podio nella capitale russa.

Questi i risultati di Italseven al Grand Prix 7s di Mosca:

Fase a gironi, 19 maggio

Italia v Spagna 12-5

Italia v Galles 19-0

Italia v Inghilterra 7-17

Fase finale, 20 maggio

Italia v Portogallo 19-5 (QF)

Italia v Germania 7-22 (SF)

Italia v Francia 14-5 (Finale 3° posto)

Com. Stam.