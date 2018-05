Rugby: Campionato U16, la Benetton Treviso vince il “Trofeo Mario Lodigiani”

Serie A Femminile: Valsugana e Villorba vincono il Barrage e volano in semifinale

Viadana – Allo Stadio “Zaffanella” di Viadana nella finale del Campionato Italiano U16 la Benetton Treviso supera 14-0 l’U.S. Firenze Rugby 1931 conquistando il “Trofeo Mario Lodigiani 2018”.

Una partita dai due volti: un primo tempo in cui il Firenze ha mantenuto continuità e possesso palla pur essendo poco concreto in fase offensiva con le squadre che vanno all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa è salita in cattedra la squadra guidata da Borghetto che ha sbloccato il risultato al 45’ con una meta di Bonan trasformata da Bruniera. Quattro minuti più tardi i biancoverdi raddoppiano con la meta di Buso trasformata nuovamente da Bruniera. Nei minuti finali i fiorentini provano ad accorciare le distanze ma la Benetton tiene bene il campo e riesce a portare a casa la vittoria senza ulteriori affanni.

Viadana, stadio L. Zaffanella –

Campionato U16, Trofeo Mario Lodigiani

U.S. Firenze Rugby 1931 v Benetton Treviso 0-14 (0-0)

Marcatori: 45’ m Bonan tr Bruniera (0-7); 49’ m Buso tr Bruniera (0-14)

Benetton Rugby Treviso: Buso; Poles, Menoncello, Berna, Bernardi; Bruniera, Battara; Ragogna, Bonan, Besnati; Giraldo, Favaro; Artuso, Valdesolo, Losso.

All. Borghetto

U.S. Firenze Rugby 1931:Nannini; Cardoso (61’ Lo Gaglio), Ferrazza, Pesci, Tuci; Conti, Cherici (61’ Piccoli); Frangini, Sorrentino, Hill (57’ Bianchini); Becattini, Pracchia; Brogi, Toscano (43’ Cosci), Innocenti (57’ Del Giudice)

All. Semoli

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Franco (Pordenone) AA2 Renzi (Parma)

Quarto Uomo: Merendino (Udine)

Cartellini: 26’ giallo a Artuso (Benetton Treviso); 46’ giallo a Hill (U.S. Firenze Rugby 1931)

Calciatori: Pesci (U.S.Firenze Rugby 1931) 0/1; Bruniera (Benetton Treviso) 2/2

Note: giornata primaverile, campo in ottime condizioni, circa 300 spettatori. Il consigliere federale Stefano Cantoni ha premiato la squadra vincitrice.

Nel campionato di Serie A Femminile è il Girone 1 della regular season a trionfare nei barrage di qualificazione per le semifinali play-off. L’Iniziative Villorba del capitano azzurro Sara Barattin trionfa in casa del Montevirginio per 45-3: il prossimo avversario sarà il Rugby Colorno che ha concluso la regular season al primo posto del Girone 1. Tutto facile per le campionesse d’Italia in carica del Valsugana Padova che tra le mura amiche hanno battuto 78-7 il Frascati Rugby Club, strappando il pass per la semifinale dove troveranno il Rugby Bologna 1928. La corsa verso la finale Scudetto proseguirà 27 maggio.

Nella quarta giornata del Campionato Nazionale Under 18 nel Girone 1 il Valsugana Padova viaggia a punteggio pieno battendo 61-3 l’ASR Milano, mentre il FEMI-CZ Rovigo supera 45-10 il Rugby Viadana 1970. Nel Girone 2 la Roma Legio Invicta XV batte il Granducato Rugby 21-18. Successo interno per l’Unione Rugby Capitolina per 24-10 su I Cavalieri Prato.

Nel recupero della 14/a giornata della regular season del campionato italiano di Serie B il Mogliano batte 28-27 il Rubano.

