Hockey inline. Civitavecchia accede alla serie A, Milano vince gara1 finale playoff. Ma non solo

Fine settimana intenso per l’hockey inline italiano. Il Quanta Club di Milano ha infatti ospitato gara1 della finale play off scudetto serie A maschile tra i meneghini e i Diavoli Vicenza; vincono i padroni di casa per 9-1. L’Altopiano, invece, ha accolto il primo raduno della Nazionale senior maschile in vista dei prossimi Mondiali ad Asiago/Roana, le Finali nazionali under 16 dove ad alzare la coppa è stato il team locale degli Asiago Vipers e la Final Six serie B/C maschile che ha decretato il team di Civitavecchia come squadra promossa in serie A per la stagione 2018-19. Ma andiamo con ordine.

Non riserva colpi di scena il primo appuntamento della fase finale dei play off scudetto di serie A. A vincere gara1, infatti, è stata la compagine allenata da coach Rigoni con un perentorio 9-1. Eppure i Diavoli Vicenza erano partiti bene siglando la prima rete del match al 1’04’’ con il solito Simsic. Da qui, però, ha preso il via il monologo meneghino che ha fatto contare 9 gol tra cui le triplette di Mantese e di Delfino. Le ultime tre reti, segnate negli ultimi 10’ di gioco, portano la firma di Barsanti, Comencini e Bellini. Ma nulla è deciso e la formazione berica del tecnico Roffo cercherà sicuramente il riscatto davanti al pubblico amico nell’appuntamento di gara2 fissato per mercoledì 23 ore 20.30 a Vicenza. L’incontro sarà trasmesso in diretta web streaming su www.fisrtv.it.

Il PalaRobaan di Roana si è invece tinto d’azzurro con il primo raduno della Nazionale senior maschile. Agli ordini di coach Rela, coadiuvato da Dall’Oglio e Rigoni (arrivato per l’ultimo allenamento perché prima impegnato a Milano), c’erano una ventina di azzurri tra giovani e veterani. Assenti, per ovvi motivi, gli atleti del Milano Quanta e dei Diavoli Vicenza alle prese con le finali play off scudetto. “Abbiamo avuto otto esordienti, non pochi – ha commentato il tecnico azzurro Cristian Rela -. Giocatori giovani che si sono fatti notare durante l’anno meritandosi questa chiamata. Chiaro che da questo gruppo ne porteremo avanti solamente alcuni, ma sono comunque soddisfatto per come si è svolto questo primo raduno, a parte l’emozione iniziale i ragazzi hanno risposto bene”. La chiamata è in preparazione al Mondiale senior maschile che si svolgerà ad Asiago/Roana dal 22 al .

Tra le mura del PalaRobaan di Roana e quelle dell’impianto asiaghese di via Cinque si è giocata anche la Final Eight nazionale under 16. Ad alzare la coppa di campione d’Italia davanti al pubblico amico è stata la formazione locale degli Asiago Vipers che ha battuto nella finalissima il Psg Legnaro per 5-2. Da segnalare la tripletta del giovane asiaghese Zampieri. Chiudono invece al terzo posto i ragazzi del Castelli Romani che vincono per 3-5 sugli avversari del Cv Skating Civitavecchia.

Infine è il Cv Skating Civitavecchia a strappare il pass per la serie A nella stagione 2018-19. La formazione di coach Gavazzi ha infatti vinto la Final Six del campionato B/C maschile battendo per 7-6 gli Old Style Torre Pellice al termine di una gara estremamente combattuta. Terza posizione per il Tergeste Tigers Trieste che supera per 5-2 gli avversari del Lepis Piacenza.

Com. Stam.