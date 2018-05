GOLF Eurotour: Lorenzo Gagli out nei match play al Belgian Knockout

Il toscano è stato superato nel secondo turno a eliminazione diretta da Nicolas Colsaerts

Lorenzo Gagli è uscito nel secondo incontro di match play, sconfitto dal belga Nicolas Colsaerts (-2/-1), nel Belgian Knockout, uno dei tornei dell’European Tour dalla formula innovativa che si sta disputando sul percorso del Rinkven International GC (par 71), ad Antwerp in Belgio. Dopo i primi tre turni a eliminazione diretta sono rimasti in gara otto concorrenti che, nella giornata finale, si contenderanno il titolo. Saranno di fronte nei quarti: Nicolas Colsaerts-James Heath, Mike Lorenzo Vera-Benjamin Hebert, Jorge Campillo-Adrian Otaegui, Victor Perez-David Drysdale

Lorenzo Gagli ha battuto nel primo match il francese Robin Sciot-Siegrist recuperando lo svantaggio iniziale, poi nel secondo ha lasciato strada a Nicolas Colsaerts dopo un incontro che il belga ha volto a suo favore nelle ultime due buche prima con un birdie per portarsi in parità e poi approfittando di un bogey del toscano per vincere. L’azzurro aveva superato con l’ottavo posto (137 – 69 68, -5) la qualificazione su 36 buche medal dove è terminato in prima posizione con 134 (67 67, -8) colpi lo spagnolo Jorge Campillo. Non sono entrati tra i 64 promossi Andrea Pavan (72 74) e Francesco Laporta (75 71), 93.i con 146 (+4). Il montepremi è di un milione di euro.

Diretta su Sky – Il Belgian Knockout viene teletrasmesso in diretta da Sky. Quarta giornata: domenica 20 maggio, dalle ore 13 alle ore 17,30 (Sky Sport 3 HD).

