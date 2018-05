Rugby: Italia Emergenti, gli Azzurri convocati per la Nations Cup

Roma – Il responsabile della Nazionale Italiana Emergenti, Pasquale Presutti, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per la Nations Cup, in calendario dal 2 al 10 in Uruguay. Gli Azzurri si raduneranno al Centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma nella giornata di giovedì 24 per poi partire per Montevideo lunedì 28 maggio.

L’Italia farà il suo esordio nella competizione 2 alle 12.30 locali (17.30 in Italia) contro l’Argentina XV, selezione già affrontata lo scorso anno in Uruguay e due anni prima in Romania. Secondo incontro in calendario mercoledì 6 alle 15 locali (20 in Italia) contro i padroni di casa dell’Uruguay. Terza ed ultima partita 10 alle 12.30 contro la selezione delle Fiji Warriors. Tutte le partite sono in programma all’”Estadio Parque Artigas Club Atletico Juventud” di Las Piedras.

Questi gli Azzurri convocati:

Piloni:

Damiano BOREAN (Petrarca Padova)*

Riccardo BRUGNARA (FEMI-CZ Rovigo)

George IACOB (Fiamme Oro Rugby)

Jody ROSSETTO (Petrarca Padova)*

Alessandro VANNOZZI (Petrarca Padova)

Niccolò ZAGO (Fiamme Oro Rugby)

Tallonatori

Nicolò BROGLIA (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Luhandre LUUS (Zebre Rugby Club)*

Seconde linee

Matteo CORNELLI (Fiamme Oro Rugby) *

Ugo D’ONOFRIO (Patarò Calvisano)*

Davide FRAGNITO (Fiamme Oro Rugby) *

Samuele ORTIS (FEMI-CZ Rovigo)*

Terze Linee

Federico CONFORTI (Petrarca Padova)*

Matteo CORAZZI (Mogliano Rugby)*

Giovanni PETTINELLI (Patarò Calvisano)*

Andrea TROTTA (Petrarca Padova)*

Mediano di mischia

Simone PARISOTTO (Fiamme Oro Rugby)*

Charlie TRUSSARDI (Clermont)

Mediani di apertura

Maicol AZZOLINI (Zebre Rugby Club)*

Andrea MENNITI-IPPOLITO (Petrarca Padova)

Centri/Ali/Estremi

Simone BALOCCHI (Patarò Calvisano)*

Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*

Andrea BRONZINI (Benetton Treviso)*

Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo)*

Roberto DAL ZILIO (Patarò Calvisano)*

Matteo GABBIANELLI (Fiamme Oro Rugby)*

Simone ROSSI (Petrarca Padova)

Marco ZANON (Mogliano Rugby)*

*è stato membro dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato

