Eurotour: Lorenzo Gagli 14° nel Belgian Knockout

In sette al comando, 58° Andrea Pavan, più lontano Francesco Laporta

Lorenzo Gagli ha iniziato al 14° posto con 69 (-2) colpi il Belgian Knockout, uno dei tornei dell’European Tour dalla formula innovativa che si sta disputando sul percorso del Rinkven International GC (par 71), ad Antwerp in Belgio. A metà classifica Andrea Pavan, 58° con 72 (+1), e in bassa Francesco Laporta, 110° con 75 (+4).

Sono al comando con 67 (-4) sette giocatori: gli inglesi Matthew Baldwin e Ryan Evans, il belga Thomas Detry, il danese Jeff Winther, lo spagnolo Jorge Campillo, il cileno Nico Geyger e il malese Gavin Green. Seguono con 68 (-3) sei concorrenti tra i quali il belga Nicolas Colsaerts e il francese Benjamin Hebert. In 31ª posizione con 71 (par) lo svedese Robert Karlsson.

Lorenzo Gagli è partito dalla buca 10 con un doppio bogey e ha concluso in giro con un bogey, ma ha fatto lo score con cinque birdie in mezzo. Per Andrea Pavan solo sei buche in par e una continua altalena con sei birdie, cinque bogey e un doppio bogey. Per Francesco Laporta due birdie, quattro bogey e un doppio bogey.

Il torneo prevede la qualificazione su 36 buche medal, 18 al giorno, poi match play con incontri a eliminazione diretta sulla distanza di nove buche tra i primi 64 classificati. Il montepremi è di un milione di dollari.

