Azzurrini a Porpetto per il 14° GP Internazionale Nel programma anche la Shotgun Cup e la Coppa Baschieri

Porpetto (ITA) – Dopo la Coppa del Mondo Juniores dello scorso anno il Tav Porpetto tornerà ad essere il polo di massima attrazione per i migliori giovani tiratori in occasione della quattordicesima edizione del Gran Premio Internazionale Juniores, in programma da oggi fino a lunedì 21 maggio sulle pedane friulane.

Attesi in pedana gli aspiranti campioni di 9 nazioni, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Ghana, India, Slovacchia, Stati Uniti ed ovviamente l’Italia. I Tecnici Federali Andrea Filippetti per la specialità dello Skeet ed Antonello Iezzi per quella del Trap, coadiuvati dal lavoro del Prof. Alberto di Santolo, assisteranno le prestazioni dei tiratori scelti dai Direttore Tecnici nazionali Andrea Benelli ed Albano Pera per contendersi la vittoria finale e per portare, come sempre, il più in alto possibile la tradizione, la passione e l’orgoglio del tricolore italiano. Gli atleti che comporranno la squadra di Trap sono Edoardo Antonioli (Fiamme Oro) di Lavezzola (RA), Nino Cuomo (Fiamme Azzurre) di Cancello ed Arnone (CE), Samuele Faustinelli (Tav Cas Concaverde) di Pian Camuno (BS), Daniele Flammini (Carabinieri) di Teramo, Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, Teo Petroni (Tav Cascate delle Marmore) di Fabrica di Roma (VT) per il comparto maschile, mentre Alessandra Della Valle (Esercito) di Solaro (MI), Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD), Carolina Paganin (Tav Zugliano) di Chioggia (VE), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) per quello in rosa. Nello Skeet, invece, in gara ci saranno Filippo Boncompagni (Fiamme Oro) di San Casciano Val di Pesa (FI), Alessandro Calonaci (Polisportiva Laterina) di San Gimignano (SI), Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia, Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Ponteginori (PI), Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Niccolò Sodi (Polisportiva Laterina) di Arezzo nel comparto maschile, mentre in quello femminile Sara Bongini (Tav Montecatini) di Impruneta (FI), Giorgia Fancello (Tav Pisana) di Acilia (RM), Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Il fitto programma di gara prevede per oggi gli allenamenti ufficiali di entrambe le specialità e domani e domenica le gare individuali. Lunedì sarà la volta di quelle per le Coppie Miste, che affronteranno qualifiche e finali in un’unica giornata.

In concomitanza con l’evento juniores internazionale nella struttura sportiva di Porpetto avrà luogo anche la Coppa Baschieri – Friuli Venezia Giulia, riservata a tutte le qualifiche, maschili e femminili, di Fossa e Skeet.

PROGRAMMA

Venerdì 18 Maggio Allenamenti ufficiali Trap e Skeet

Sabato 19 Maggio Qualificazione Trap M/W e Skeet M/W (75 piattelli)

Domenica 20 Maggio Qualificazione Trap M/W e Skeet M/W (50 piattelli)

Finale Trap M/W e Finale Skeet M/W

Lunedi 21 Maggio Qualificazione Mixed Team Trap e Skeet (50 piattelli)

Finale Mixed Team Trap e Skeet

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Edoardo Antonioli (Fiamme Oro) di Lavezzola (RA), Nino Cuomo (Fiamme Azzurre) di Cancello ed Arnone (CE), Samuele Faustinelli (Tav Cas Concaverde) di Pian Camuno (BS), Daniele Flammini (Carabinieri) di Teramo, Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, Teo Petroni (Tav Cascate delle Marmore) di Fabrica di Roma (VT).

Ladies: Alessandra Della Valle (Esercito) di Solaro (MI), Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD), Carolina Paganin (Tav Zugliano) di Chioggia (VE), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (Sa).

Tecnico: Antonello Iezzi

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Filippo Boncompagni (Fiamme Oro) di San Casciano Val di Pesa (FI), Alessandro Calonaci (Polisportiva Laterina) di San Gimignano (SI), Matteo Chiti (Carabinieri) di Pistoia, Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Ponteginori (PI), Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), Niccolò Sodi (Polisportiva Laterina) di Arezzo.

Ladies: Sara Bongini (Tav Montecatini) di Impruneta (FI), Giorgia Fancello (Tav Pisana) di Acilia (RM), Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI).

Tecnico: Andrea Filippetti

