Rugby in tv: Eccellenza, Pro14, Super Rugby e GPS7S nel palinsesto del weekend

Roma – Super Rugby, Guinness Pro 14, Eccellenza e Gran Prix Series di Mosca andranno a popolare il palinsesto del prossimo weekend rugbistico.

Si parte nella mattinata di con la sfida tra Hurricanes e Reds, match valido per la quattordicesima giornata di Super Rugby che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 2 HD alle 9.35. Nella serata spazio alla prima semifinale play-off del Guinness Pro 14 tra Glasgow Warriors e Scarlets: diretta su eurosport player alle 20.45 e differita su Eurosport 2 alle 23.

La giornata di si aprirà alle 9 con il Grand Prix Series di Mosca, torneo targato rugby Europe che aprirà la stagione internazionale dell’Italseven di Andy Vilk. Diretta sul sito ufficiale di Rugby Europe. Alle 9.35 il Super Rugby tornerà protagonista su Sky Sport 2 HD con il match tra Blues e Crusaders. Nel pomeriggio alle 16.15 proseguirà la corsa al titolo del Guinness Pro14 con la seconda semifinale tra Leinster e Munster in diretta su Eurosport 2 e Eurosport Player.

Alle 17 entrerà in scena l’ultimo atto del campionato Italiano di Eccellenza con la finale Scudetto in diretta dallo stadio “Plebiscito” di Padova: a contendersi il titolo numero 88 saranno i padroni di casa del Petrarca e i campioni d’Italia in carica del Patarò Calvisano. Diretta su therugbychannel.it e sull’app ufficiale della Federazione Italiana Rugby.

Nella giornata di spazio alla seconda fase del Grand Prix Series di Mosca e allo spareggio di Guinness Pro14 per un posto in Champions Cup tra Ulster e Ospreys con direzione di gara affidata al fischietto azzurro Marius Mitrea: diretta su eurosport player alle 16 italiane.

Questo il palinsesto completo:

Super Rugby – XIV giornata – 18.05.18 – ore 9.35 – diretta Sky Sport 2 HD

Hurricanes v Reds

Guinness Pro14 – Semifinale play-off – 18.05.18 – ore 20.45 – diretta eurosport player (differita Eurosport 2 ore 23)

Glasgow Warriors v Scarlets

Grand Prix Series 7s – Fase a Gironi – 19.05.18 – diretta streaming www.rugbyeurope.eu

Italseven impegnata nella fase a gironi con Spagna, Galles e Inghilterra

Super Rugby – XIV giornata – 19.05.18 – ore 9.35 – diretta Sky Sport 2 HD

Blues v Crusaders

Guinness Pro14 – Semifinale play-off – 19.05.18 – ore 16.15 – diretta Eurosport 2 e Eurosport player

Leinster v Munster

Eccellenza – Finale – 19.05.18 – ore 17 – diretta therugbychannel.it e APP Fir

Petrarca Padova v Patarò Calvisano

Grand Prix Series 7s – Fase a Gironi – 19.05.18 – diretta streaming www.rugbyeurope.eu

Italseven impegnata nella seconda fase del torneo

Guinness Pro14 – Spareggio Champions cup – 20.05.18 – ore 16 – diretta Eurosport player

Ulster v Ospreys

F.I.R. – FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY – www.federugby.it

Com. Stam.