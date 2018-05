Gran Premio Internazionale di Double Trap In Austria solo Italia sul podio D’oro Vescovi, d’argento Chianese e di bronzo Barillà. Cenci: non ci arrendiamo

Leobersdorf (AUT) – La squadra azzurra impegnata nell’Austria Trophy ha letteralmente occupato il podio della gara di Double Trap. In realtà di occupazione si poteva già parlare alla fine selle qualifiche con tutti e cinque gli azzurri qualificati per la finale insieme allo slovacco Hubert Andrej Oleinik. Alla fine del round decisivo sul gradino più alto del podio si è accomodato Andrea Vescovi, umbro di Città di Castello (PG) e portacolori delle Fiamme Oro, che si è messo al collo l’oro con lo score di 68/80 ai danni del compagno di squadra Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA), argento con 60/80. Con loro sul podio è salito anche Antonino Barillà (Marina Militare) di Villa San Giuseppe (RC), bronzo con lo score di 50/60. Quarto lo slovacco, mentre in quinta piazza ha chiuso Ferdinando Rossi (Marina Militare) di Montefalco (PG) con 31/40 e in sesta con 21/30 Ignazio Maria Tronca (Fiamme Oro) di Milano, migliore in qualifica con 135/150.

Soddisfatto del risultato concretizzato dai suoi allo Shootingpark Austria Leobersdorf il CT azzurro Mirco Cenci “Un Vescovi scatenato. In quattro gare internazionali ha conquistato tre vittorie e un secondo posto. In realtà un plauso va a tutti i miei ragazzi del Double per la serietà e la dedizione dimostrata che onora lo sport e la nostra Federazione. Solo una stolta decisione sta distruggendo il loro futuro. Ma, chissà! Dicono che i miracoli esistono. Spero se ne possa riparlare dopo le elezioni della Federazione Internazionale del prossimo mese di dicembre”.

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Senior: Antonino Barillà (Marina Militare) di Villa San Giuseppe (RC), Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NS), Ferdinando Rossi (Marina Militare) di Foligno, Ignazio Maria Tronca (Fiamme Oro) di Milano ed Andrea Vescovi (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG)

RISULTATI

Double Trap: 1°Andrea VESCOVI (ITA) 131/150 – 68/80; 2° Alessandro CHIANESE (ITA)130/150 – 60/80; 3° Antonino Barillà (ITA) 128/150 – 50/60; 4° Hubert Andrej OLEINIK (SVK) 127/150 – 43/50; 5° Ferdinando ROSSI (ITA) 126/150 – 31/40; 6° Ignazio Matia TRONCA (ITA) 135/150 – 21/30

