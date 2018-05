Rugby: Eccellenza, Matteo Liperini dirigerà la finale tra Petrarca e Calvisano

Roma – Sarà Matteo Liperini a dirigere finale del Campionato di Eccellenza 2017/18. Allo stadio “Plebiscito” di Padova l’arbitro livornese darà il fischio d’inizio al match tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano che, alle 17 di 19 maggio, si contenderanno lo Scudetto numero ottantotto.

Cammino lineare in campionato quello della squadra di Andrea Marcato: primo posto in regular season, doppia vittoria contro le Fiamme Oro nelle semifinali play-off e, contestualmente,conquista del pass per l’ultimo atto della stagione da disputare tra le mura amiche. Qualche ostacolo in più per il Patarò Calvisano nel corso del campionato: la sconfitta contro la Lazio nella penultima giornata ha compromesso il raggiungimento del primo posto per il XV di Brunello che ha strappato l’accesso alla finale con un drop di Novillo all’ultimo respiro nella doppia sfida contro il FEMI-CZ Rovigo vinta dai gialloneri per 24-20 dopo il 12-9 dell’andata in favore dei Bersaglieri.

A completare la direzione arbitrale della finale troviamo i due giudici di linea Piardi e Schipani, il quarto uomo Laurenti, il quinto uomo Borraccetti, il TMO Pennè e il sesto uomo Giovanelli.

La partita sarà trasmessa in diretta su therugbychannel.it.

Questo il programma arbitrale della finale di campionato di Eccellenza:

Eccellenza – Finale – 19.05.18 – ore 17.00 – Stadio Plebiscito (Padova)

Petrarca Padova v Patarò Calvisano

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Andrea Piardi (Brescia), AA2 Schipani (Benevento)

Quarto Uomo Andrea Laurenti (Bologna)

Quinto Uomo Marco Borraccetti (Forlì)

Sesto Uomo Giacomo Giovanelli (La Spezia)

TMO Stefano Pennè (Lodi)

Allo Stadio “Zaffanella” di Viadana alle 17 andrà in scena l’ultimo atto del Campionato Under 16. A dirigere il match tra Benetton Treviso e U.S. Firenze Rugby 1931 sarà il romano Manuel Bottino. Doppia vittoria per i biancoverdi nella semifinale contro il Calvisano, mentre più con qualche difficoltà in più i fiorentini hanno ottenuto il pass per la finale nella doppia sfida contro il Frascati Rugby Club 2015.

Campionato U16 – Finale – 20.05.18 – ore 17.00 – Stadio Zaffanella (Viadana)

Benetton Treviso v U.S. Firenze Rugby 1931

Arb. Manuel Bottino (Roma)

Com. Stam.