Per l’hockey inline tanti gli appuntamenti tra Milano e Roana nel week end

È in arrivo un altro fine settimana ricco di eventi per l’hockey inline italiano con gara1 finale play off scudetto serie A maschile tra Milano e Vicenza, il primo raduno della Nazionale senior maschile in vista dei prossimi Mondiali ad Asiago/Roana, le Finali nazionali under 16 e la Final Six serie B/C maschile che deciderà la formazione promossa in serie A per la stagione 2018-19.

In prima battuta inizia la fase finale dei play off scudetto di serie A maschile. Gara1, infatti, si giocherà sabato alle 20 in casa del Milano Quanta, diretta web streaming sulla nostra FisrTv. I meneghini di coach Rigoni ospiteranno i Diavoli Vicenza. Sabato scorso la gara tra Milano e Vicenza non era mai iniziata a causa di un violento temporale che si era abbattuto sul capoluogo lombardo. Il Giudice Sportivo non ha ritenuto responsabile il club milanese per l’impraticabilità della pista che era risultata parzialmente allagata. Quindi il calendario è stato slittato di una settimana per preservare l’ordine delle gare e non creare ulteriori disservizi. Seguiranno gara2 mercoledì 23 ore 20.30 a Vicenza, gara3 sabato 26 ore 20 a Milano, eventuale gara4 mercoledì 30 alle 20.30 a Vicenza ed eventuale gara 5 sabato 2 alle 20 a Milano. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta web streaming su www.fisrtv.it.

Sarà invece l’Altopiano, e più precisamente il PalaRobaan di Roana, ad ospitare da venerdì a domenica il primo raduno della Nazionale senior maschile in vista dei Mondiali in programma il prossimo proprio tra Asiago e Roana. Tra i 20 convocati agli ordini di coach Cristian Rela mancano ovviamente gli atleti del Vicenza e del Milano impegnati con la fase finale dei play off. A supervisionare il raduno ci sarà il responsabile federale delle squadre nazionali, Gianluca Tomasello. La Nazionale scenderà in pista a Roana venerdì alle 18.30, alle 10.30 e alle 18.30 e alle 11.30 prima del rompete le righe.

Tra le mura del PalaRobaan di Roana e quelle dell’impianto asiaghese di via Cinque si giocherà da venerdì a anche la Final Eight nazionale under 16. Otto le squadre in gara: Psg Legnaro, Scomed Bomporto, Castelli Romani, Patt. S. Bembenedettesi per il girone A e Ghosts Padova, Cv Skating, Monleale e il team locale degli Asiago Vipers per il girone B. La finale per il 3°-4° posto che si giocherà alle 12.45 a Roana e quella per il 1°-2° posto che si disputerà alle 17 sempre a Roana, saranno trasmesse in diretta sulla nostra FisrTv. Seguirà alle 18.30 la cerimonia di premiazione.

Infine ancora l’impianto di Roana ospiterà, e , la Final Six del campionato B/C. La squadra vincitrice staccherà il pass per la serie A nella stagione 2018-19. Nel girone E sono stati inseriti: Old Style Torre Pellice, Corsari Riccione e Snipers Civitavecchia. Nel girone F ci saranno: Tergeste Trieste, Raiders Montebelluna e Lepis Piacenza. La finale per il 3°-4° posto che si giocherà alle 14 a Roana e quella per il 1°-2° posto che si disputerà alle 15.30 sempre a Roana saranno trasmesse in diretta sulla nostra FisrTv. Seguirà alle 18.30 la cerimonia di premiazione.

Com. Stam.

Foto di Marco Guariglia