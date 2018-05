Rugby: Serie B: le squadre promosse nel campionato di Serie A

Roma – Sono sette, al momento, le squadre promosse nel Campionato Italiano di Serie A. Nel Girone 1 il Cus Milano, nonostante la sconfitta contro il Lecco conquista il primato. Secondo posto per l’Edinol Biella Rugby che espugna il campo dell’Amatori Alghero.

Nel Girone 2 il Toscana Aeroporti I Medicei e il Pesaro Rugby, già certi della promozione, concludono il campionato con due vittorie interne battendo rispettivamente l’Amatori Parma e il Giacobazzi Modena (non disputata Rugby Parma 1931-Arieti Rugby per rinuncia della squadra avversaria).

Nel Girone 3 chiude a 100 punti il Rugby Paese che nell’ultimo incontro della giornata supera il Rugby Riviera. Resta da assegnare il secondo posto: Iniziative Villorba e Borsari Rugby Badia hanno concluso la stagione a pari punti. Secondo l’articolo 30 del regolamento sportivo, per assegnare l’ultimo posto a disposizione per la promozione in Serie A sarà necessario uno spareggio.

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO SPORTIVO

Nel Girone 4 tutto facile per l’Unione Rugby Capitolina e il Bingo Family Amatori Catania che concludono il campionato battendo la Rugby Roma Olimpic Club e la Polisportiva Paganica.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLA SERIE B

Queste le squadre promosse in Serie A:

Girone 1: Cus Milano, Edinol Biella Rugby

Girone 2: Toscana Aeroporti I Medicei, Pesaro Rugby

Girone 3: Rugby Paese, spareggio Iniziative Villorba-Borsari Rugby Badia

Girone 4: Unione Rugby Capitolina, Bingo Family Amatori Catania

