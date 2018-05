Podismo: Campionato Super Prestige aperte le iscrizioni al Trofeo SECURPOL ITALIA 15km, per i primi 400 atleti favoloso pacco gara

Palermo. Si aprono ufficialmente da oggi, lunedì 14 maggio ’18 le iscrizioni al Trofeo Podistico SECURPOL ITALIA15km. L’ ASD Polisportiva Pegaso Athletic organizzatrice della manifestazione ai primi 400 atleti che raccoglieranno l’invito alla partecipazione riserverà un favoloso pacco gara contenente numerosi, utili e preziosi gadget.

L’evento sportivo in programma sabato 02 giugno ’18, valido come terza prova del Campionato Super Prestige co-organizzato con il Comune di Palermo e l’ ACSI Sicilia Occidentale, unico nel suo genere grazie alla particolare distanza di 15 km si svilupperà su un circuito di 7,5 ricavato all’interno del Parco Reale della Favorita con partenza alle ore 9,30 dallo Stadio di Atletica Vito Schifani a Palermo prevede la partecipazione individuale sulla distanza di 15km e la staffetta 2×7,5km con premiazioni per i primi tre classificati di ogni fascia di età ( www.biorace.it www.speedpass.it ).

Gli atleti regolarmente tesserati potranno iscriversi, entro il 30 maggio ’18, all’indirizzo iscrizioni@speedpass.ite presso il punto iscrizioni Per…Correre di Via Croce Rossa 167 (PA) ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 18.

L’ ASD Polisportiva Pegaso Athletic oltre all’aspetto organizzativo curerà anche quello agonistico schierando alla partenza i suoi migliori atleti che punteranno a piazzarsi nelle migliori posizioni delle rispettive categorie di appartenenza così come già successo nelle prove già disputate del Campionato SuperPrestige a Palermo (StraPalermo) e Terrasini (Maratonina Città di Terrasini 21,100km).

Info www.biorace.it asdpolisportivapegaso@gmail.com

Com. Stam.