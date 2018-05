La Real Basket Agrigento organizza il 7° Campus Estivo

La Società Real Basket Agrigento di Alessandro Bazan e Lucia Zebri comunica il proseguimento, senza sosta, delle attività di avviamento allo sport per bambini e bambine di scuola elementare e medie con l’organizzazione del 7° consecutivo Campus Estivo. L’ evento ludico – sportivo sarà quest’anno diviso in due fasi e si svolgerà, dal 4 Giugno al 13 Luglio, al Palasport “Pippo Nicosia” impianto che la Società ha preso in gestione e ristrutturato dopo sei anni di totale chiusura e abbandono. Il Campu Estivo della Real Basket Agrigento si svolgerà anche nella struttura della “Pinetina” in via Cavaleri Magazzeni, tra il Villaggio Mosè e San Leone, dal 04 Giugno al 29 Giugno. La finalità dei Campus è quella di far svolgere più attività sportive contemporaneamente. I partecipanti, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, potranno divertirsi giocando nel modo che loro sceglieranno sotto l’attenta guida degli istruttori e organizzatori.

Per il Campus della Pinetina è previsto anche un servizio di bus navetta con partenza e ritorno dal Palasport Pippo Nicosia.

“E nostra intenzione – dichiara Alessandro Bazan – intensificare l’attività sportiva nei mesi estivi anche perché, con la conclusione della scuola, i bambini hanno più tempo da dedicare alle attività sportive. Ed è per questo che invito i genitori a spingere i propri figli nel cimentarsi in attività sportive utili a migliorare il loro grado di socializzazione e psico-motorio.

Considerato che il tempo per il gioco sano è soltanto quando si è bambini, mi permetto di ricordare che quelle ore dedicate al gioco e allo sport se perse non potranno più essere recuperate. Il successo degli anni scorsi è stato pieno e siamo andati oltre le previsioni, abbiamo avuto ad ogni anno un aumento di iscritti e la scorsa stagione abbiamo toccato il punto più alto con più di 150 bambini partecipanti e quasi tutti hanno voluto svolgere almeno due settimane di Campus. La formula vincente, a nostro parere, è quella di mettere in condizione i bambini di svolgere più attività sportive e farli scegliere di giocare assecondando le loro volontà del momento senza l’assillo di dover fare qualcosa contro voglia. Si autodeterminano e vengono seguiti dagli istruttori che li accompagnano nel gioco (pallacanestro, pallavolo, calcio, pallamano, tennis, ping pong, giochi dacqua) secondo le regole dello stesso”.

Chiunque voglia partecipare al Campus potrà informarsi recandosi alla segreteria del Palasport “Pippo Nicosia” tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 e alle 20,00.

Com. Stam.