Rugby : Serie A, Verona e Valsugana promosse in Eccellenza

Roma – La Serie A emette i propri verdetti di fine stagione, con il turno di ritorno delle semifinali della seconda divisione che promuovono in Eccellenza il Verona Rugby e il Valsugana Rugby, completando così la rosa delle dodici squadre che nel 2018/19 si contenderanno l’ottantanovesimo scudetto.

A Piacenza, i Sitav Lyons padroni di casa si fanno sorprendere dall’emergente Verona Rugby, fermato la settimana passata in Veneto sul 23-17, in fondo a ottanta minuti tiratissimi: finisce 3-13 e gli scaligeri, negando il punto di bonus difensivo ai padroni di casa, ribaltano il risultato della scorsa settimana, aggiudicandosi per 5-4 la mini-classifica aggregata e strappando il biglietot per la massima serie.

Per i piacentini sfuma il sogno di un immediato ritorno ai vertici del rugby nazionale dopo la retrocessione del 2017.

Pioggia battente nel prepartita e campo pesante a Padova, dove il Valsugana domina il Cus Genova nei primo quaranta minuti, mantenendo possesso e occupazione territoriale e affidandosi spesso e volentieri al piede di Nicola Benetti per ribaltare il 25-17 dell’andata: al giro di boa del primo tempo, con i padovani avanti 19-7, la missione pare già compiuta ma, nella ripresa, gli universitari rientrano in partita accorciando sino al 19-13 che varrebbe il ritorno nella massima serie dopo trentacinque anni. Nelle convulse battute finali, un fuorigioco genovese sulla metà campo consegna sui piedi di Benetti il piazzato del possibile sorpasso e l’ex Fiamme Oro non sbaglia, con la palla che rimbalza sulla traversa prima di superare i pali, mandando per la prima volta nella propria storia il Valsugana nella massima serie per un solo punto di vantaggio nei due incontri

27 maggio, la serie cadetta vivrà l’ultimo atto del 2017/18 con la Finale che allo Stadio “Mirabello” metterà di fronte le due squadre neopromosse in Eccellenza: in palio il titolo di Campione d’Italia di categoria, la ciliegina che Verona o Valsugana potranno centrare per impreziosire una stagione, in ogni caso, da ricordare per entrambe.

Di seguito i tabellini delle due semifinali di ritorno:

Padova, Valsugana Rugby Club – 13 maggio

Serie A, semifinale di ritorno

Valsugana Rugby v Cus Genova 22-13

Marcatori: p.t. 4’ cp. Benetti (3-0); 11’ cp. Benetti (6-0); 15’ m. Mills tr. Sandri (6-7); 32’ m. Lastra-Masotti tr. Benetti (13-7); 37’ cp. Benetti (16-7); 40’ cp. Benetti (19-7); s.t. 5’ cp. Sandri (19-10); 24’ cp. Sandri (19-13); 38’ cp. Benetti (22-13)

Valsugana Rugby: Paluello; Lisciani, Dell’Antonio, Calderan, Beraldin; Sartor, Benetti; Girardi (26’ st. Caldon), Rizzo (5’ st. Giacon), Maso (32’ st. Ferraresi); Sironi, Liut; Varise (11’ st. Paparone), Pivetta (cap), Lastra-Masotti (36’ st. Sanavia)

all. Roux

Cus Genova: Borzone; Salerno, Sandri, Ricca, Papini; Zini, Garaventa; Mills, Baldelli (14’ st. Ciranni), Imperiale F. (cap); Torchia (9’ st. Imperiale P.), Taylor; Cavallero (6’ st. Barry), Perini, Cattaneo (29’ st. Ghiglione)

all. Askew

arb. Mitrea

Cartellini: 5’ st. giallo Calderan (Valsugana)

Punteggio acquisito in classifica: 4-0

andata: Cus Genova v Valsugana Padova 25-17 (4-0)

Classifica aggregata: Valsugana Padova 4; Cus Genova 4

Promossa: Valsugana Rugby per differenza punti

Piacenza, Stadio “Beltrametti” – 13 maggio

Serie A, semifinale di ritorno

Sitav Lyons Piacenza v Verona Rugby 3-13

Marcatori: p.t. 21’ m. Riccioli tr. McKinney (0-7) , 27’ cp. McKinney (0-10), 33’ cp. Guillomot (3-10); s.t. 10’cp. McKinney (3-13)

Sitav Rugby Lyons: Thrower; Via G. (35’ st. Conti), Forte, Subacchi, Bruno; Guillomot, Gherardi (5’ st. Via A.); Masselli, Cissè, Bance (29’ st. Benelli); Pedrazzani (25’ st. Merli), Tveraga (25’ st. Tarantini); Rapone (33’ st. Salerno), Rollero (18’-22’, 26’- 33’ p.t., 1’ st. Vaghini), Grassotti (33’ st. Vitiello).

All. Orlandi

Verona Rugby: Conor; Cruciani (33’ pt. Corso, 35’ st. Mariani), Pavan (35’ st. Neethling M.), Quintieri, Beltrame; McKinney, Soffiato (25’ st. Zago); Rossi, Riccioli, Artuso; Cattina (36’ st. Braghi), Montauriol; D’Agostino, Silvestri, Rizzelli (31’ pt. Furia, 20’-28’ st. Forzin, 29’-32’ st. Furia). A disp.: Neethling R.

All. Zanichelli

arb. Blessano

Punteggio acquisito in classifica: Lyons Piacenza 0; Verona Rugby 4

andata: Verona Rugby v Sitav Lyons Piacenza 17-23 (1-4)

Classifica aggregata: Verona Rugby 5; Sitav Lyons Piacenza 4

Cartellini: 20’ pt. giallo a Gherardi (Sitav Rugby Lyons), 40’ ­+ 6 giallo a Braghi (Verona Rugby)

Promossa: Verona Rugby

