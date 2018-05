3 ori, 4 argenti e 4 bronzi oggi per gli azzurri alla International German Cup 2018

Si è aperta alle 8.30 del mattino in punto la quinta ed ultima giornata della International German Cup 2018. Una maratona di circa 13 ore di gara, oggi, che ha visto l’assegnazione delle ultime medaglie in palio e ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. La Nazionale Italiana conquista, infatti, ben 11 medaglie (3 ori, 4 argenti e 4 bronzi) e porta così a 22 il totale in questa edizione della manifestazione.

Ad aprire questa lunga ed emozionante giornata di gare sono stati i Cadetti Men che si sono cimentati nel Long Program. Qui il nostro Edoardo Parasi dà vita ad una performance di grande spessore che gli vale l’oro, mentre la seconda e la terza piazza del podio vanno agli spagnoli Aleix Bou Bravo e Biel Jané Vila.

Subito dopo è stata la volta del Long Program dei Jeunesse Men che ha portato un’altra medaglia in dono al nostro tricolore. Giorgio Casella, infatti, non riesce a confermare la seconda piazza conquistata con lo Short Program di ieri ma riesce comunque ad aggiudicarsi un ottimo bronzo dietro agli straordinari spagnoli Pau Garcia Domec e Alex Medina Gil.

Come da pronostico, podio tutto italiano nella categoria Jeunesse Ladies. Qui le nostre azzurre si danno battaglia realizzando tre splendidi dischi che mandano in visibilio il pubblico presente sugli spalti infiammando l’atmosfera del Ft1844. Alla fine dei giochi, Yene Corinna Soro, seconda dopo lo Short Program, si aggiudica un meritatissimo oro davanti a Viola Peroni, che si deve accontentare dell’argento e Rebecca Vizzoni, bronzo.

Dopo una breve pausa, alle 14.00, è toccato agli Junior Men scendere in pista e cimentarsi nel Long Program. Qui, Donato Mariano Marziliano e Lorenzo Neri dominano letteralmente la gara, ma si devono accontentare, rispettivamente di un argento e un bronzo. Ad aggiudicarsi l’oro, nonostante il terzo posto del Long Program, è il portoghese Diogo Craveiro.

Il Long Program della Categoria Junior Ladies, che si è svolto subito dopo, ha visto, ancora, il dominio della tedesca Bruna Wurts che riconferma la prima posizione dello Short Program e si aggiudica l’oro. A seguire troviamo la nostra Clarissa Bellagamba che realizza un ottimo disco e sale così di una posizione, mentre la terza piazza va alla spagnola Nadia Iglesias De Salvodor. Conferma la settima posizione dello Short Program, invece, l’altra azzurra in gara, Cecilia Marocchi.

Alle 17.20, come da programma, è toccato alle Senior Ladies scendere in pista per cimentarsi nei Long Program. Una gara di grande qualità, così come ci si poteva aspettare, data la presenza di atlete di altissimo spessore a livello mondiale, quella a cui hanno potuto assistere gli spettatori sugli spalti e il pubblico incollato davanti ai monitor dei pc. Ed anche qui sono arrivate grandi soddisfazioni per i nostri colori. Letizia Ghiroldi, infatti, realizza un Libero quasi perfetto e porta a casa una luccicante medaglia d’oro davanti alla spagnola Carla Escrich Solé, seconda anche dopo lo Short Program, e all’azzurra Francesca Neri, che fa un balzo in avanti di due posizioni rispetto a ieri. Termina, invece, quarta, Micol Zangoli che non riesce a ripetere la buona prestazione di ieri.

Alle 20.00 l’ultima gara della giornata e anche di questa edizione della manifestazione. A dare spettacolo a suon di pattini e coreografie nel Long Program sono stati i Senior Men. Una gara che ha fatto infiammare non solo la pista ma anche gli spalti dell’impianto tedesco e che ha visto la vittoria dello spagnolo Pere Marsinyach Torric, secondo al termine dello Short Program. Segue il nostro Alessandro Amadesi, che risale così di una posizione rispetto a ieri, davanti all’altro spagnolo Sergio Canales Rodriguez, che perde ben 2 posizioni rispetto allo Short Program. Settimo e ottavo posto, per concludere, per gli azzurri Alberto Maffei e Marco Giuseppe Giustino.

Al termine delle gare si sono svolte le cerimonie di premiazione che hanno così sancito la chiusura dell’edizione 2018 della International German Cup.

