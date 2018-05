Podismo: Da Alcamo, domenica 13 maggio ’18, la partenza ufficiale del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre

Alcamo (TP). Sarà la splendida città di Alcamo ad ospitare, 13 maggio ’18, la prima prova ufficiale del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre.

Con la terza edizione del Trofeo Podistico Alcamo Città d’Arte, organizzata dalla ASD Lipa Atletica Alcamo, parte ufficialmente la stagione agonistica BioRace che vedrà impegnati nell’arco della stagione agonistica 2018 migliaia di atleti che potranno conoscere in maniera particolare i siti coinvolti dal Campionato scelti tra i più belli e caratteristici della Sicilia.

Il programma tecnico della manifestazione prevede il ritrovo alle ore 8,00 in Piazza Castello ad Alcamo dove alle ore 9,45 avverrà la partenza, cinque giri previsti per tutte le categorie tot. Km.8,100 iscrizioni@speedpass.itai primi 400 iscritti ricco pacco gara.

Si apre quindi la caccia ai favolosi premi finali del BioRace tra cui il premio in ORO 18kt riservato a tutti gli atleti che riusciranno a partecipare alle dodici prove ufficiali in programma, per tutti gli altri preziosi trofei e utile materiale tecnico/sportivo info www.biorace.it .

Non soltanto corsa ad Alcamo ma tutela giuridica e salute legata allo sport , infatti, l’evento podistico sarà preceduto 12 maggio ’18 alle ore 10 presso Ex Collegio dei Gesuiti in Piazza Ciullo – Alcamo (TP) dal Convegno Sport e tutela Giuridica della Salute, dove interverranno numerose autorità del settore e patrocinata dall’Università degli Studi di Palermo e l’Ordine Avvocati di Trapani.

Com. Stam.