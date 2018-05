Basket: Consiglio Federale a Roma

Si è tenuto a Roma il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci.

Tra i principali argomenti trattati:

EuroBasket 2021

Il presidente Petrucci ha confermato l’intenzione di candidare l’Italia ad ospitare un girone dell’EuroBasket 2021 e ha informato il Consiglio che il bando FIBA sarà disponibile dopo l’estate.

Commissario Straordinario CIA

E’ stato prorogato il commissariamento del Comitato Italiano Arbitri. Stefano Tedeschi è stato confermato nella carica di commissario.

Premialità e ranking

Il Consiglio Federale ha deliberato nuove norme sulla Premialità a favore delle società che partecipano ai Campionati Nazionali maschili. Per la serie A è previsto un premio per l’utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana con nuovi criteri di assegnazione. La Lega di Serie A e la Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con la FIP, hanno, inoltre, istituito un progetto per la valorizzazione dei settori giovanili che andrà a premiare con la definizione di un ranking, le società che dimostreranno di aver raggiunto determinati standard qualitativi e quantitativi.

Accordo FIP-Lega di Serie A

E’ stato raggiunto con soddisfazione un accordo da parte della Lega di Serie A e della FIP su diversi punti, fra cui: la presenza di ulteriori sponsor sulla maglia da gioco (che non saranno gravati da tasse federali), l’inizio della discussione sulle società franchigia, i criteri di ammissione alla Lega di Serie A, i parametri per l’attribuzione della premialità per l’utilizzo dei giocatori italiani e l’introduzione del concetto di ranking condiviso con la Lega Nazionale Pallacanestro.

Formazione italiana

Il Consiglio Federale ha deliberato che i giocatori con lo status di stranieri per i campionati nazionali assumono lo status di giocatori con formazione italiana se convocati in Nazionale per almeno per una gara ufficiale di qualificazione alle Competizioni internazionali.

Impianti sportivi

L’ing. Francesco Romussi, responsabile Impiantistica sportiva del CONI, ha illustrato il lavoro svolto dal punto di vista prettamente tecnico dalla Commissione CONI-FIP sullo stato degli impianti di serie A. La Commissione ha valutato le strutture esistenti e quali possono essere ampliate e quali non, in base a tutta una serie di parametri a cominciare dalla capienza di 5000 posti e ai servizi che possono essere erogati per una migliore fruizione delle partite. Le società di Serie A hanno collaborato ai lavori della Commissione con grande attenzione.

In base al lavoro della Commissione la Lega di Serie A formulerà una proposta di sintesi.

Universiadi 2019

Il Consiglio Federale ha condiviso la proposta del Presidente di verificare la possibilità di rendere concreta la richiesta di partecipazione dell’Università Luiss di Roma al Torneo di basket delle Universiadi 2019 in rappresentanza dell’Italia.

Bilancio Consuntivo 2017

Il Consiglio Federale ha approvato il Bilancio Consuntivo d’Esercizio 2017.

