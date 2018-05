Altre due medaglie per l’Italia nella 4A giornata della International German Cup

Dopo dieci ore di gare si è conclusa anche la quarta giornata della International German Cup 2018. Quest’ hanno avuto luogo gli Short Programm dei Cadetti Men, dei Jeunesse Men, delle Jeunesse Ladies, degli Junior Men e dei Senior Men oltre al Long Program delle Cadette Ladies, dove le azzurre in gara hanno conquistato ben due medaglie, oro e bronzo, e portato a undici il totale delle medaglie per l’Italia.

A dare inizio ai giochi, sono stati, alle 10.00, gli Short Program Cadet Men. Qui il nostro Edoardo Parasi, unico azzurro in gara, grazie ad uno Short Programm di alto spessore, si aggiudica la prima posizione della classifica provvisoria, davanti agli spagnoli Aleix Bou Bravo e Bruno Marco Costabella. Una prestazione, quella dell’azzurro, che fa ben sperare anche in vista del Long Programm di .

A seguire si è svolto lo Short Program dei Jeunesse Men dove Matteo Penasso, l’unico italiano in gara, si è aggiudicato la seconda piazza della classifica provvisoria davanti allo spagnolo Alex Medina Gil e dietro lo spagnolo Pau Garcia Domec. Un gradino in meno per l’azzurro rispetto allo scorso anno, ma anche qui tutto è rimandato al Long Programm che avrà luogo

Buone notizie per i nostri colori arrivano, anche, dalla gara successiva. Le italiane impegnate nello Short Program Jeunesse Ladies, infatti, danno vita a tre prestazioni superlative e conquistano le prime tre posizioni della classifica provvisoria. Al momento al comando si piazza Viola Peroni, seconda Yene Corinna Soro e terza Rebecca Vizzoni.

Dopo una pausa, alle 14.45 del pomeriggio, è stata la volta dei Long Program della categoria Cadetti Ladies. Una gara questa che ha visto l’atmosfera prendere fuoco e in cui le prestazioni delle atlete hanno lasciato tutti con il fiato sospeso. Alla fine della tenzone, Giada Luppi riesce a mantenere la prima posizione aggiudicandosi la medaglia d’oro e precedendo la romena Daria Alexandra Matei, che sale di una posizione rispetto allo Short Programm aggiudicandosi la medaglia d’argento, e Sofia Paronetto, che con una prestazione superlativa risale dalla sesta posizione dello Short Programm e si conquista un meritatissimo bronzo.

Buona prova, che fa ben sperare in vista del Long Programm di , anche per gli azzurri scesi in pista nello Short Programm della categoria Junior Men. Donato Mariano Marzialiano, infatti, si posiziona in seconda posizione in classifica provvisoria dietro il portoghese Diogo Craveiro mentre Lorenzo Neri è al momento quarto dietro l’argentino Edgar Waterbor, che l’anno scorso era primo dopo lo Short Programm.

Le gare si concludono con lo Short Progamm della Categoria Senior Maschile, nella quale gli atleti scesi in pista danno spettacolo, uno dopo l’altro, mandando il pubblico in visibilio totale. Alla fine dei giochi lo spagnolo Sergio Canales Rodriguez si aggiudica la prima posizione nella classifica provvisoria davanti al connazionale Pere Marsinyach Torrico, secondo nello Short Programm anche l’anno scorso, ed al nostro Alessandro Amadesi. Settimo e nono posto per Marco Giuseppe Giustino e Alberto Maffei, gli altri due italiani impegnati in questa gara. Anche qui nulla è definito e il Long Programm, siamo certi, potrà regalare grosse sorprese.

A calare il sipario sulla giornata è stata, infine, la cerimonia di premiazione delle atlete della categoria Cadetti Ladies.

Oggi, quindi, la quinta e ultima giornata di gare il cui programma prevede:

08:30 Long Program Cadet Boys (10)

09:45 Long Program Youth Men (7)

10:40 Long Program Youth Ladies (26)

14:00 Long Program Junior Men (9)

15:10 Long Program Junior Ladies (17)

17:20 Long Program Senior Ladies (20)

20:00 Long Program Senior Men (11)

21:30 Medal Ceremony Free Skating (accept Cadet Girls)

Il programma completo della manifestazione è scaricabile qui.

Le gare di Libero di oggi, , saranno trasmesse in diretta streaming. E’ possibile assistere allo streaming o tramite i link sotto riportati o semplicemente andando su www.sportdeutschland.tv e cercare Rollkunstlaufen (Pattinaggio Artistico in tedesco) o cliccare su Live.

(08:30 – 22:00) – http://sportdeutschland.tv/rollkunstlaufen/internationaler-deutschland-pokal-rollkunstlaufen-tag-3_2

Per consultare la lista degli atleti che prenderanno parte alla manifestazione clicca qui.

Di seguito le classifiche delle gare fin qui disputate:

Results Figures Competitions.

Result Short Program Cadet Girls – Judges Details per Skater Cadet Girls

Result Short Program Junior Ladies – Judges Details per Skater Junior Ladies

Result Short Program Senior Ladies – Judges Details per Skater Senior Ladies

Result Short Program Cadet Boys – Judges Details per Skater Short Program Cadet Boys

Result Short Program Youth Men – Judges Details per Skater Short Program Youth Men

Result Short Program Youth Ladies – Judges Details per Skater Short Program Youth Ladies

Result Free Program Cadet Girls – Judges Details per Skater Free Program Cadet Girls – Final Result Free Skating Cadet Girls

Result Short Program Junior Men – Judges Details per Skater Short Program Junior Men

Result Short Program Senior Men – Judges Details per Skater Short Program Senior Men

Com. Stam.