“Mix ability 2018. Festa del Judo e della mamma – 3^ edizione”

Palermo: Per il terzo anno consecutivo si svolgerà, sabato 12 maggio, con inizio alle ore 10 al Circolo Didattico “F. Orestano” di Brancaccio la manifestazione denominata: Mix Ability Festa del judo e della mamma.

Una mattinata ricca di iniziative che si terrà nell’atrio della scuola “F. Orestano” di Brancaccio (ingresso dalla via San Ciro n. 48) che presenterà la scuola con un nuovo look, una location arricchita da oltre 100 mq di materassini blu e rossi, con 80 judoca vestiti di bianco con indosso le diverse cinture dal giallo al nero, per presenteranno lo sport del judo con la disponibilità della ASD SPORT21 Sicilia promotrice dell’iniziativa, la Judo Cokys, la ASD Gynnasyum Giuntino, la ASD Ling Bagheria e la ASD Ginnic Club Bagheria, che lo praticano come attività principale.

Mix ability non sarà solo sport ma soprattutto sociale. Ci saranno ragazzi/atleti down della AFPD di Palermo e alla manifestazione parteciperanno altre associazioni che operano proprio nel sociale. Interverranno, in uno scenario guidato da operatori specializzati, i cagnolini che svolgono attività di Pet Terapy della ASD Happy Dog Terapy per portare un tocco di allegria senza la necessità del linguaggio verbale per rimarcare quanto possa essere importante non giudicare, donarsi totalmente per aiutare gli altri senza pregiudizi. Tra le iniziative inserite a Mix Ability, anche la possibilità di provare a divertirsi in bici con la disponibilità della ASD Bike & Tour che metterà alla prova le abilità di quanti vorranno cimentarsi in bici ed affrontare un percorso tortuoso e difficile. Un quadro animato che si concluderà grazie alla disponibilità della cooperativa “Libera…mente” con l’intervento di un artista trampoliere che modellerà delle sculture con i palloncini portando una ventata di novità e fantasia.

Sarà presentata anche l’iniziativa “Un salvadanio per la vita” promossa dalla Associazione Angeli per la Vita per sensibilizzare l’interesse verso la conoscenza delle tecniche di primo intervento nel caso di arresto cardio-circolatorio e l’uso del BLS/D.

La ASD SPORT21 Sicilia Onlus, dichiara il Presidente dott Giampiero Gliubizzi è una organizzazione di volontariato con finalità sportive e sociali. ”La manifestazione MIX ABILITY che si svolge a Brancaccio non è solo una manifestazione di judo ma vuole presentare, attraverso la presenza dei ragazzi con disabilità che praticano questo sport a scuola, quanto importante sia mescolare insieme durante l’allenamento sportivo le abilità riuscendo ad offrire a tutti una occasione in più per riflettere, ponendo al centro dell’attenzione la persona diversamente abile in un percorso reale di inclusione. “

Così commenta Gianluca Inzerillo, Presidente della IV Commissione Attività Sociali del Comune di Palermo: “Una terza edizione che rappresenta una reale testimonianza di capacità organizzativa, di sensibilità ed empatia verso il prossimo, una giornata nel segno e nel ricordo di padre Pino Puglisi e del legame fortissimo con gli abitanti di Brancaccio perché il futuro del quartiere cresce quando è presenta tra i ragazzi inclusività, impegno nel sociale e impegno nello sport.

