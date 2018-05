Conclusa la terza giornata della International German Cup 2018

Con gli Short Programm delle Senior Ladies si è conclusa anche questa giornata di gare della International German Cup 2018. Un terzo giorno che ha visto nella mattinata lo svolgersi delle prove pista e nel pomeriggio, dopo la cerimonia di apertura che ha avuto inizio alle 16:30, lo svolgersi degli Short Programs Cadetti Ladies, Junior Ladies e Senior Ladies.

Nel pomeriggio, quindi, l’aria si è scaldata ulteriormente alla Schauemberg Halle di Friburgo. A dare il via alle ostilità sono state le atlete della categoria Cadetti Ladies. Qui la nostra Giada Luppi, come già l’anno scorso, grazie ad uno Short Programm di alto livello si aggiudica la prima posizione provvisoria davanti alla tedesca Emilia Li Michel ed alla rumena Daria Alexandra Matei, alla sua seconda partecipazione alla Coppa di Germania. Sesta posizione, invece, per Sofia Paronetto, l’altra italiana in gara. Bisognerà aspettare , quando sarà la volta dei Long Programm, per le classifiche definitive. Insomma lo spettacolo si preannuncia assicurato.

Lo Short Programm della Categoria Junior Femminile, che si è svolto subito dopo, ha visto, invece, il dominio della tedesca Bruna Wurts che al momento comanda la classifica provvisoria. Ad aggiudicarsi la seconda piazza provvisoria è stata la spagnola Nadia Iglesias De Salvodor mentre la terza piazza è andata all’azzurra Clarissa Bellagamba, che l’anno scorso al termine dello Short Programm era in seconda posizione. Settima posizione provvisoria, infine, per Cecilia Marocchi, l’altra azzurra impegnata in questa gara. Tutto rimandato, comunque, ai Long Programm che potrebbero riservare grosse sorprese.

Come detto a chiudere le tenzoni, , sono state le atlete della categoria Senior Ladies. Una gara dove il clima si è arroventato ulteriormente e che ha visto un duello tutto latino per le prime posizioni nelle quali troviamo, come nella passata edizione, atlete di Italia Spagna e Argentina. Al momento conduce la classifica provvisoria la nostra Letizia Ghiroldi mentre la seconda posizione è della spagnola Carla Escrich Solé e la terza dell’azzurra Micol Zangoli. Subito dopo troviamo, in ordine di posizione in classifica provvisoria, l’argentina Giselle Soler, l’italiana Francesca Neri, la spagnola Grace T.Lloret Davies e l’argentina Elizabeth Soler. Quindi vista la presenza di atlete di altissimo spessore a livello mondiale anche qui il Libero si preannuncia essere una gara ricca di emozioni.

Insomma le performance degli atleti e l’utilizzo del Roll Art come unico sistema giudicante per le gare di Libero confermano il fatto che la International German Cup è diventata a tutti gli effetti una gara World Class con le sue 22 nazioni partecipanti, molte delle quali da oltre oceano.

, quindi, la quarta giornata di gare il cui programma prevede:

08:00 Training Junior Ladies in 3 groups a 20 min (6/6/5)

09:00 Training Senior Ladies in 3 groups a 20 min (7/7/6)

10:00 Short Program Cadet Boys (10)

11:00 Short Program Youth Men (7)

11:45 Short Program Youth Ladies (26)

14:00 Break

14:45 Long Program Cadet Girls (24)

17:45 Short Program Junior Men (9)

18:45 Short Program Senior Men (11)

20:00 Medal Ceremony Cadet Girls Free Skating

