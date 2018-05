CALCIO – Juniores Cup 2018: Per la Finale del “Benelli” di Camaiore ci sono le Rappresentative “C” ed “E”

Rappresentative “C” ed “E” avanti ai calci di rigore. Fatali gli errori dal dischetto di Sannipoli e Dioguardi per la Selezione “G” e di Perotti, Barbera e Tampellini per la “A”.

Viareggio, – Giornata di Semifinali per la Juniores Cup 2018 in terra versiliese. A contendersi il titolo nella finalissima di al Comunale “Benelli” di Via Trieste a Lido di Camaiore, alle ore 11, saranno le Rappresentative “C” ed “E” che hanno rispettivamente superato – ai calci di rigore – le Selezioni dei gironi “G” ed “A”. La prima Rappresentativa che in ordine di tempo ha conquistato l’accesso all’ultimo atto della competizione è stata la squadra di misterSergio Arnosti alla guida del Girone “C” (Friuli Venezia Giulia e Veneto). Una vittoria sofferta e come detto giunta solo al termine dei calci di rigore dopo che il match, al termine dei due tempi regolamentari, si era concluso con il punteggio di 1-1. Entrambe le squadre hanno dato il massimo fino al triplice fischio offrendo agli spettatori presenti una gran quantità di occasioni da rete ed ottime trame di gioco. I ragazzi di Maurizio Coppola, per la Rappresentativa “G” (Lazio e Sardegna), hanno disputato un incontro a tutta velocità mostrando bel gioco e compattezza di squadra, legittimando il momentaneo vantaggio siglato da Alessandro Dioguardi dell’Ostia Mare al 21’ del primo tempo. Tra un capovolgimento di fronte all’altro, anche i portieri hanno avuto modo di mettere in mostra le proprie doti risultando spesso decisivi nel mantenimento del risultato. Al 44’ però, il numero uno della Rappresentativa “G” Flavio Giannini (Ostia Mare) non riesce ad evitare il gol del pareggio avversario ad opera di Federico Trevisan (Union Feltre). Nella ripresa ancora occasioni, ancora salvataggi in extremis ma il risultato non cambia portando le squadre alla lotteria dei calci di rigore. Dal dischetto falliscono Sannipoli e Dioguardi, per la Selezione “G”, mentre per la Rappresentativa “C” vanno in rete quattro giocatori. In campo è festa per i ragazzi in divisa gialla. Nell’altra semifinale stesso destino per decretare la seconda finalista. Il match si era concluso sul punteggio di 0 – 0, nonostante le occasioni da ambo le parti, in primis, la traversa colpita da Lorenzo Iannaccone del Borgosesia nella ripresa, e si è risolto soltanto ai calci di rigore dove gli errori di Perotti, Barbera e Tampellini della Rappresentativa “A” hanno spianato la strada al successo della Selezione “E” guidata da mister Lucio Bernardini che, invece, è andata in gol con Niecchi, Sakhi e Iavaraone.

Il programma completo

Martedì 8 maggio – Prima giornata triangolari

Ore 15: Rappresentativa “H” – Rappresentativa “C” 1-3

Stadio Comunale di Via Trento, 1 a VIAREGGIO (riposa Rappresentativa “”I”)

Arbitri: Buchignani, Matteucci e Toschi della sezione di Livorno

Marcatori: 33’ pt Cossalter (C), 40’ pt rig. Cossalter (C), 7’ st Righetti (C), 40’ st Cardea (H).

Ore 16.30: Rappresentativa “D” – Rappresentativa “A” 0 – 2

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore (riposta Rappresentativa “B”)

Arbitri: Perlamagna, Pirelli e Nardini della sezione di Carrara

Marcatori: 26’ pt Usei, 42’ st Segalini

Ore 18,00: Rappresentativa “F” – Rappresentativa “E” 0 – 1

Stadio Comunale “Necchi Balloni” di Via XX a Forte dei Marmi (riposa Rappresentativa “G”)

Arbitri: Ferretti, Mariottini e Mantella della sezione di Livorno

Marcatori: 27’ pt Galloni

Mercoledì 9 maggio – Seconda giornata triangolari

Ore 15,00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “G” – “F” 1 – 0

Stadio Comunale “T. Bresciani” di Via Trento, 1 a Viareggio

Arbitri: Cremone (Pisa), Nicolangelo (Pisa), Nardini (Carrara)

Marcatori: 15’ pt Pellegrini

Ore 16.30 seconda gara triangolare: Rappresentativa “B” – “D” 1 – 2

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore

Arbitri: Ricci (Viareggio), Luti (Livorno), Gioffredi (Lucca)

Marcatori: 30’ pt Lombardi (D), 42’ pt Galanti (D), 5’ st Banfi (B).

Ore 18,00 seconda gara triangolare: Rappresentativa “I” – “H” 1 – 2

Stadio Comunale “Necchi Balloni” di Via XX a Forte dei Marmi

Arbitri: De Marco (Lucca), Palermo (Pisa), Pignatelli (Viareggio)

Marcatori: 8’ pt Cardea (H), 40 ‘ st Pizzo (I), 44’ st Giordano (H)

Giovedì 10 maggio – Terza giornata triangolari ore 16

Rappresentativa “B” – “A” 0 – 5

Stadio Comunale “T. Bresciani” di Via Trento, 1 a Viareggio

Arbitri: Leoni (Pisa), Cantore (Firenze), Kika (Pisa)

Marcatori: 21’ pt Tampellini, 1’ st Vono, 22’ st Vono, 46’ st Perotti, 48’ st Nessi (B) autorete.

Rappresentativa “I” – “C” 0 – 6

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore

Arbitri: Ceraldo, Lombardi, Pucci della sezione di Pontedera

Marcatori: 15’ pt Paludetto, 17’ pt Zoldak, 24’ pt Righetti, 44’ pt Paludetto, 25’ st Ciancio, 34’ st Paludetto

Rappresentativa “G” – “E” 0 – 0 / 4 – 5 dcr

Campo “Benelli” di Via Trieste angolo Viale Kennedy a Lido di Camaiore

Venerdì 11 maggio – SEMIFINALI

Ore 15.30 “G” – “C” 1 – 1 / 2 – 5 dcr

Stadio Comunale di Via Le Pianore a Capezzano Pianore

Arbitri: D’Orsi (Prato), Cantore (Firenze), Gelli (Prato)

Marcatori: 21’ pt Dioguardi (G), 44’ pt Trevisan (C)

Ore 17.30 “E” – “A” 0 – 0 / 3 – 1 dcr

Campo “Benelli” di Via Trieste angolo Viale Kennedy a Lido di Camaiore

Arbitri: Biagini (Lucca), Cecchini e Onorati (Carrara)

12 maggio – FINALE

Ore 11,00 c/0 Campo “Benelli” di Via Trieste angolo Viale Kennedy a Lido di Camaiore

Com. Stam.