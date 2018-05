Rugby: Italia U20, gli Azzurrini per il World Rugby U20 Championship

Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei 28 atleti che prenderanno parte al raduno di Calvisano, in programma dal 21 al 25 maggio, in vista del World Rugby U20 Championship in calendario in Francia dal 30 al 17 giugno.

“Il 6 Nazioni ci ha dato una maggiore consapevolezza dei nostri mezzi – ha esordito Fabio Roselli – . Siamo una squadra competitiva e fiduciosi verso il futuro. La strada intrapresa è quella giusta. Il Mondiale è un appuntamento tanto importante quanto impegnativo: partiremo subito con il match contro la Scozia che può darci una prima indicazione su come sarà il nostro cammino”.

“Il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre. Il Mondiale è un torneo diverso rispetto al 6 Nazioni: si gioca ogni quattro giorni e la concorrenza sarà agguerrita. Conosciamo le nostre potenzialità: non vediamo l’ora di iniziare il raduno per iniziare ad assaporare l’aria di questa competizione. L’allenamento congiunto che svolgeremo con la Nazionale Maggiore sarà sicuramente un ulteriore stimolo per tutti i ragazzi”.

“Il lavoro svolto alla base è ottimo – conclude Roselli – . La presenza in rosa di atleti come Batista, che ha già disputato il 6 Nazioni Under 20, e la convocazione di Moscardi, dimostra come sia alto il livello giovanile dell’Italia. Abbiamo tanti giocatori di prospettiva che hanno dimostrato di poter competere in questi palcoscenici già con la Nazionale Under 18”.

Gli Azzurrini partiranno per Beziers nella giornata di 26 maggio, dove mercoledì 30 l’Italia farà il suo esordio al mondiale di categoria contro la Scozia alle 18.30 allo “Stade de la Mediterranee”. 3 la squadra di Roselli affronterà l’Inghilterra alle 16.30 allo “Stade Aime-Giral” di Perpignan. Terzo ed ultimo incontro del girone in calendario giovedì 7 alle 18.30 contro l’Argentina a Beziers.

Questo il calendario delle partite dell’Italia U20:

Scozia v Italia, mercoledì 30 maggio – “Stade de la Mediterranee”, Beziers

Inghilterra v Italia, 3 giugno – “Stade Aime-Giral”, Perpignan

Italia v Argentina, giovedì 7 giugno – “Stade de la Mediterranee”, Beziers

Semifinali, martedì 12 giugno

Finali, 17 giugno

Questa la lista dei giocatori convocati:

Piloni

Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Leonardo MARIOTTINI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Matteo NOCERA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Guido ROMANO (Rugby Colorno)*

Tallonatori

Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Seconde linee

Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan)

Flanker/n.8

Jacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby)*

Antoine KOFFI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Michele LAMARO (Petrarca Padova)* – capitano

Lodovico MANNI (Mogliano Rugby)

Davide RUGGERI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Mediani di mischia



Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)

Luca CROSATO (Lafert San Donà)*

Mediani d’apertura

Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

Centri/Ali/Estremi

Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

Tommaso COPPO (Petrarca Padova)

Giovanni D’ONOFRIO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Andrea DE MASI (Mogliano Rugby)*

Alessandro FORCUCCI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Alessandro FUSCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Damiano MAZZA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Com. Stam.