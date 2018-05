Podismo: Boumalik e Puma i vincitori del 5 Eco Trail della Valle dei Templi Agrigento, tra le società trionfo della ASD Atletica Canicattì.

Agrigento. Un primo maggio ’18 che rimarrà impresso positivamente nei ricordi degli oltre duecento partecipanti alla quinta edizione delle Eco Trail Valle dei Templi valida come prima prova del Campionato BioEco Trail Running per bellezza, coinvolgimento ed emozioni uniche.

Il Comitato Organizzatore della Olimpus Kerkent Runners si è superato in questa edizione per la qualità dei sevizi offerti a tutti gli atleti e sportivi che nella giornata festiva del 01 hanno scelto di conoscere le meravigliose bellezze architettoniche della Valle dei Templi di Agrigento in maniera diversa e divertente.

Il ricco programma tecnico ha accontento tutte le tipologie di appassionati dai camminatori agli agonisti, tre le partenze con la prima riservata a tutti coloro che volevano gustarsi la Valle dei Templi accompagnati da una esperta guida turistica, la seconda partenza ai camminatori più esperti per loro un Walk Trail di 10km ed infine alle 9,30 in punto la partenza del Eco Trail agonistico sulla distanza di 17km.

La fase agonistica ha visto dominare il forte atleta della ASD Atletica Canicatti Abdelkrim Boumalik che con il crono 1h18’03’’ chiudeva solitario la sua fatica sui 17km staccando di oltre 12 minuti Giorgio Cavalieri ASD Padua Ragusa, terzo al traguardo Domenico Conti ASD Atletica Rosamaria in 1h31’57’’ e quarto Antonio Sgammeglia ASD Atletica Canicatti in 1h32’00’’. Tra le donne la portacolori della ASD Favara Runners Maria Puma tagliava il traguardo dei 17km in 1h47’40’’, seconda assoluta Carla Aliano ASD Archimede Siracusa in 1h56’00’’ , terza Laurie Crivello in 2h00’26’’ e quarta Rosaria Chiaramonte ASD Agatocle Sciacca in 2h01’00’’.

Tra le associazioni trionfo della ASD Atletica Canicattì che con ben 23 atleti arrivati si è classificata al primo posto nella speciale classifica riservata alle associazioni.

Info e classifiche su www.biorace.it

